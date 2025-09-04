Valori delle rose, Forlì quint’ultimo. I galletti? Ora costano 3,7 milioni

Tre milioni e 730mila euro: è questo il valore della rosa del Forlì versione 2025-26 secondo i dati elaborati, come da tradizione, da Transfermarkt, il celeberrimo portale calcistico tedesco che ovviamente ha sezioni nazionali come quella appunto italiana. Sito che non sarà la Bibbia, ma rimane un vademecum certamente affidabile e assolutamente insostituibile per gli addetti ai lavori.

Spulciando la speciale graduatoria, contestualizzata nel girone B di serie C, si evince che i biancorossi si collocano al quintultimo posto per valore in soldoni della propria rosa, davanti solo a Guidona Montecelio (3,30 milioni), Bra e Pianese (3,25) e al Rimini fanalino di coda (1,78), che peraltro oggi è una polveriera – tra fuga dei pezzi più pregiati, lucchetti ai cancelli del ‘Romeo Neri’ e 11 punti, di cui uno recuperato, di penalità per violazioni amministrative – e che dunque non fa testo.

A guidare la classifica per distacco troviamo, invece, la Juve Next Gen, ovvero la meglio gioventù zebrata, la cui rosa ha un valore stimato in 15,51 milioni di euro, dai quali però vanno decurtati i 4 milioni del 19enne gioiello montenegrino Vasilije Adzic, asset strategico notevolissimo, già aggregato alla corte di Igor Tudor.

Staccatissime tutte le altre. Basti pensare che l’Ascoli del nuovo patron Bernardino Passeri – succeduto all’ombra delle cento torri a ‘mister Bricofer’ Massimo Pulcinelli – si attesta a 6,85 milioni, precedendo di corto muso l’Arezzo di mister Cristian Bucchi (6,83), partito coi favori del pronostico e attuale capolista a punteggio pieno dopo due giornate. Completano la top five delle squadre con gli organici dal maggior valore economico altre due big, o presunte tali: la Ternana (5,83) e la Torres (5,80).

Curiosamente, invece, il valore del parco giocatori del Ravenna, oscurato in mondovisione dal Galletto nel Monday Night, è appena superiore a quello biancorosso: 3,80 milioni, nonostante la presenza in organico del ‘califfo’ Stefan Okaka (178 apparizioni condite da 34 gol in serie A e trascorsi azzurri), valutato soli 100mila euro, in quanto reduce da due anni di inattività; ai tempi della Sampdoria era valutato la bellezza di 20 milioni.

Ma è della Sambenedettese la ‘stella’ del girone B di serie C. Si tratta di Kevin Martins, 20enne ala destra italo-nigeriana giunta in prestito dal Monza nelle ultime ore del mercato: è stimato 1,4 milioni.

In casa Forlì il giocatore che vanta la valutazione più alta è, invece, Valentino Coveri, promettentissimo attaccante classe 2005 prelevato in prestito dal Cesena, di cui è stato bomber maximo nonché vice-capocannoniere del campionato con la formazione Primavera di mister Campedelli: 350mila euro è, attualmente, il suo valore di mercato. Alle spalle del talento di Predappio, ecco spuntare Diego Ripani (325mila euro) alias il ‘nuovo Verratti’, paragone ardito e ingombrante ma che certifica l’enorme considerazione di cui gode l’eclettico centrocampista juventino, scuola Pescara, sul quale il Forlì ripone grandi aspettative. Chiude il podio Nicola Farinelli: 250mila euro, tendenti al rialzo.