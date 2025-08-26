Valori e voglia di riscatto. Così riparte la Viridissima

Anche la Viridissima Apecchio è ripartita radunandosi al ‘Mancioli’. Un sodalizio con una lunga e importante storia alle spalle (104 anni) con il traguardo storico conseguito nel mese di maggio del 1998 quando con un gol di Bagiacchi all’80’ contro il Belforte riuscì a centrare la Promozione. Ora fa parte dell’interessante raggruppamento del girone A di Seconda categoria. Alla guida tecnica c’è mister Francesco Cantarini (ex trainer delle giovanili dell’Urbania, foto a destra) che sulla rosa dice: "Sono soddisfatto. L’obiettivo era confermare tutti con le giuste motivazioni per rimanere e la voglia di riscattarsi dopo una stagione difficile. Abbiamo inserito innesti importanti, capaci di portare esperienza e qualità in alcuni reparti, e giovani promettenti che contribuiranno con energia ed entusiasmo a rafforzare la rosa. Fin da subito il gruppo mi ha colpito positivamente, sia per l’impegno in allenamento, che per l’attaccamento sincero e forte verso questa maglia. Al direttore sportivo Smacchia, che ha lavorato con grande impegno durante l’estate per costruire la rosa, ho chiesto di non focalizzarsi solo sulle qualità tecniche, ma di ricercare ragazzi con valori personali e motivazionali forti, pronti a mettersi al servizio di società, mister e compagni. Vogliamo costruire un gruppo vero, con giocatori che si sostengono e si aiutano a vicenda nelle difficoltà. Solo così si forma una squadra autentica, capace di lottare unita su ogni pallone in ogni partita". L’obiettivo è "infondere nell’ ambiente la giusta mentalità: affrontare allenamenti e partite con grande grinta e determinazione, senza perdere però di vista il piacere del gioco e la serenità che da esso ne deriva. Insieme a mister Cancellieri, che collaborerà con me, e a mister Paioncini che si occuperà dei portieri, cercheremo di creare un ambiente motivante e competitivo, ma allo stesso tempo sereno, che permetta ai ragazzi di esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Loro saranno i protagonisti e noi saremo a loro disposizione per aiutarli".

Dalla società una forte spinta: "Dopo la retrocessione dello scorso anno c’è grande voglia di fare bene. Ho trovato una società decisa e pronta a restituire la giusta visibilità alla Viridissima, questo deve essere per noi uno stimolo importante, ed è uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare la loro chiamata". Quanto alle favorite, "Vadese, Casinina, Carpegna hanno organici completi ed esperti. Attenzione anche alle neopromosse Cagliese e Sammartinese, piazze importanti che arrivano in categoria con tanto entusiasmo. Sarà un campionato competitivo e difficile".

Staff tecnico. All. Francesco Cantarini, vice Roberto Cancellieri, prep. Portieri Davide Paioncini, diesse Marco Smacchia.

Società. Presidente Stefano Pierotti (foto a sinistra), vice Gauro Pazzaglia, Social Media Andrea Sponticcia, dirigenti: Yuri Bernardini, Giorgio Fabbri, Matteo Giorgini, Valerio Fava, Fausto Granci. Fosco Caselli, Angiolo Fodaroni, Leo Patrignani, Raffaele Corazzi, Edgardo Biccari, Moreno Diotallevi, Luca Bagiacchi, Domenico Lanari, Carlo Catucci, Giuseppe Fontanelli, Riccardo Fava.

La rosa. Portieri: Odoardo Fabbri, Alessandro Martinelli, Sergio Gatticchi. Difensori: Elia Stefanini, Luis Ruci, Francesco Bertozzi, Fabrizio Magnoni, Lorenzo Vernarecci, Andrea Martinelli. Centrocampisti: Luis Xherrahi, Thomas Scardacchi, Andrea Candiracci, Giovanni Rossi, Marco Aluigi, Elia Materni, Diop Fallou Sylla, Enrico Ciarafoni, Stefano Pierotti. Attaccanti: Wack Fall, Simone Smacchia, Federico Tombari, Alessandro Salciccia.

Amedeo Pisciolini