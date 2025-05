Valsanterno: ufficializzato lo staff tecnico per la stagione 2025/2026

La Valsanterno, squadra di Promozione, dopo avere scelto come allenatore Alberto Benazzi, ha ufficializzato anche lo staff che lavorerà con il nuovo tecnico nella stagione 2025/2026. Benazzi avrà come vice il giovanissimo Alessio Ianniciello (’94) che già lavorava insieme al tecnico nelle ultime annate nella formazione Juniores del MedicinaFossatone. Ianniciello arriva al posto di Roberto Nannoni, i due sono stati compagni di squadra nelle giovanili del Castel Guelfo. Nel ruolo di allenatore dei portieri arriverà Roberto Truppi al posto di Maurizio Chiluzzi. Sono stati invece confermati il preparatore atletico Matteo Rinaldi e il responsabile scouting Lukas Bettini. Nel frattempo il direttore sportivo Daniele Maiardi sta già lavorando per costruire il gruppo che cercherà di stare nei quartieri alti del campionato di Promozione; nell’ultimo torneo la Valsanterno è andata molto vicina alla conquista dei play off sfumati solo nelle ultime curve della regular season.

Insieme allo staff tecnico, la Valsanterno ufficializza anche il fronte dello staff dirigenziale, a partire da un settore giovanile che ha confermato, nell’anno appena concluso, il trend di crescita già evidenziato nelle ultime stagioni.

Confermatissimi i due responsabili del settore giovanile, già al lavoro in vista della stagione 2025/2026. A guidare la parte agonistica ci sarà ancora Ennio Scheda, mentre nell’attività di base toccherà a Erik Addis proseguire con quanto di buono è stato costruito.

Fuori dagli ambiti prettamente relativi al campo, il compito di responsabile organizzativa e della segreteria spetterà nuovamente a Maura Gallanti.

In ambito prima squadra, oltre al già comunicato Lukas Bettini come Responsabile Scouting, conferme anche per Libero Vespignani come responsabile tecnico e per Claudio Leone in qualità di team manager. Trasversale tra i più grandi e i più piccoli, invece, è la figura del social & digital media manager, della quale si occuperà anche per questa stagione Michele Celli.

Antonio Montefusco