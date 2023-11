Vanni e Monopoli tagliati. Real FQ e zebre arrabbiate

Vanni e Monopoli "sono fuori" rispettivamente dal Real Forte Querceta in Serie D e dal Viareggio in Promozione. Il taglio dei due calciatori arriva per motivi diversi, con tanto di comunicato delle proprie società (adesso ex per loro) diffuso ieri mattina.

Qui Real FQ. Il “caso Vanni“ è deflagrato domenica nell’immediato post-partita di Real Forte dei Marmi Querceta-Aquila Montevarchi. L’allenatore Francesco Buglio aveva nuovamente lasciato in panchina l’esperto centravanti di Cecina, salvo poi buttarlo nella mischia a metà secondo tempo quando la squadra era sotto 2-1. Giacomo Vanni entra, si prende il rigore al 93’ che lascia battere al compagno amico Podestà per il 2-2 e poi lo stesso Vanni va a segnare il 3-2 del clamoroso ribaltone al 96’. Già dall’esultanza assai polemica all’indirizzo di Buglio si era capito che qualcosa stava per succedere. E al triplice fischio, al rientro negli spogliatoi, Vanni e Buglio sono entrati a contatto... e solo l’intervento di chi era vicino ha “sedato“ la cosa dividendo i due. Il club bianconerazzurro ha poi diramato questo comunicato: "Abbiamo attivato la procedura innanzi al TNF della Figc per motivi disciplinari nei confronti del tesserato Giacomo Vanni in riferimento agli episodi avvenuti domenica scorsa, con conseguente richiesta di risoluzione del contratto sportivo della corrente stagione 202324. La società non consentirà nessuna dichiarazione a mezzo stampa e social di propri tesserati in riferimento alla vicenda fino alla conclusione della procedura innanzi agli organi preposti". Dal mercato adesso arriverà a breve un’altra punta per il Real FQ.

Qui Viareggio. Il “caso Monopoli“ a Viareggio è esploso sabato quando poco prima l’inizio del big-match con la Pontremolese il tecnico Stefano Santini avrebbe comunicato al difensore di Bari che nel caso Bertacca non avesse avuto problemi durante il riscaldamento (avendo il 22enne viareggino la pubalgia) allora Luigi Monopoli sarebbe partito nuovamente dalla panchina, come spesso in questa prima parte di annata in cui la coppia titolare dietro è stata scelta in Benedini-Bertacca. Il 31enne centrale pugliese non l’ha presa bene ed ha lasciato la squadra senza nemmeno andare in panchina. Ieri il club bianconero ha ufficialmente deciso di interrompere il rapporto con Monopoli. "Sono deluso per il comportamento di ’Gigi’ – ha commentato a caldo il responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani – il suo gesto è stato una mancanza di rispetto nei confronti dell’allenatore, dei compagni, dello staff tecnico e della dirigenza". Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di un altro difensore centrale di esperienza. Così si chiude la quarta avventura con le zebre per Monopoli dopo quelle con l’Esperia (annata 201112) e le due con il Viareggio 2014 (nella stagione delle origini 201415 e poi anche nel 2018). "Ringraziamo il signor Monopoli per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per il suo futuro" si legge nella fredda nota del club.

Simone Ferro