Vanzan pronto a ripartire: "Maceratese, cresciamo"

"Sono contentissimo di rimanere e di indossare ancora la maglia della Maceratese in serie D". L’esterno Nicola Vanzan non nasconde la soddisfazione della conferma e di fare parte della rosa a disposizione dell’allenatore Matteo Possanzini, "Sono felice – aggiunge – di continuare il percorso avviato nella passata stagione e di lavorare ancora con Possanzini". Il prossimo anno servirà un qualcosa in più perché le difficoltà aumenteranno, gli avversari saranno più forti e avranno una maggio qualità. "Servirà – anticipa Vanzan – un salto avanti a livello mentale, giocheremo contro realtà importanti e grandi piazze come Ancona, L’Aquila, Teramo, Giulianova e troveremo ambienti più caldi rispetto a quelli dell’Ecccellenza". Ma ci saranno maggiori difficoltà anche sul piano tecnico in quanto non mancheranno le formazioni che pescheranno dai professionisti per coltivare progetti ambiziosi. "Di certo – spiega il giocatore veneto – troveremo calciatori più forti, che magari sono scesi di categoria. Anche sul piano tecnico servirà un salto di qualità". Lo scorso anno la Maceratese si è distinta per un sistema di gioco particolare che alla fine si è rivelato vincente. "Trovo funzionale questo modo di intendere il calcio, un’idea che paga. Ritengo che questo sistema di gioco possa funzionare bene anche in D". Per Vanzan è stata la prima volta che ha giocato con questo sistema che si basa molto sul possesso di palla. "Mi ha migliorato nella gestione della sfera e ritengo di essere cresciuto nella scelta di cosa fare con la palla al piede". A parte Campobasso, Vanzan ha cambiato spesso squadra. "Qui ho trovato una società sana e seria, una formazione di valore e ritengo che possa dare un seguito a quanto fatto". Sono giorni di lavoro per farsi trovare pronto per il 23 luglio quando i biancorossi inizieranno la preparazione. "Vado in palestra e mi alleno seguendo le indicazioni del prof". C’è da partire con il piede giusto. "L’obiettivo – conclude Vanzan – è continuare a crescere. Gioco in in una piazza importante, esigente anche per quanto fatto negli anni, come minimo dobbiamo garantirci la permanenza nella categoria, ma siamo la Maceratese e non possiamo accontentarci ma puntare più in alto possibile". In questo momento si attende che la società puntelli la rosa con giocatori di categoria che possano garantire quel salto di qualità e alimentare l’entusiasmo emerso in città dopo la cavalcata vincente dello scorso anno.