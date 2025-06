Vanzan resta alla Rata. Tolentino, via Cicconetti

È fatta: Nicola Vanzan, classe 1999, sarà ancora un giocatore della Maceratese. Un altro tassello della vecchia guardia sarà a disposizione dell’allenatore Matteo Possanzini per la serie D. "Sono contentissimo – ha detto il giocatore – di poter dare un seguito al percorso iniziato l’anno scorso. Macerata è una grande piazza e sono orgoglioso di poterla difendere anche in serie D". Siamo ancora agli inizi del mercato e lo staff tecnico biancorosso deve portare a compimento un grosso lavoro perché è da ampliare e migliorare il parco under, senza dimenticare che la squadra deve essere puntellata da elementi di qualità per non accusare il salto di categoria.

Si separano le strade tra il Tolentino e Luca Cicconetti, seconda punta di 24 anni. Si tratta di un giocatore cresciuto nel vivaio cremisi e che vanta quasi 150 presenze ufficiali in maglia cremisi, ha vissuto da protagonista la storica vittoria del campionato di Eccellenza 2018/2019, il trionfo in Coppa Italia regionale e ha disputato quattro stagioni consecutive in Serie D, sempre pronto a dare il proprio contributo con professionalità e spirito di squadra. L’Ancona si è assicurata gli attaccanti Cristian Pecci e Andrea Zini, ex Recanatese, sono i primi colpi del club dorico che ha messo nel mirino il mediano Alessandro Miola e il centrale di difesa Tommaso Mazzei. La Vigor Senigallia ha confermato il difensore Enrico Magi Galluzzi, classe 2000, che sarà così a disposizione dell’allenatore Giuseppe Magi. La Vigor Montecosaro si è assicurata Alessio Ghergo, il recanatese del 2006, che nell’ultima stagione ha esordito in D con i leopardiani. Sono felice di questa opportunità e confrontarmi con altre realtà". Sante Alfonsi, ex tecnico della Civitanovese, ha buone chance di allenare l’Azzurra Colli, il Grottammare ha affidato la panchina a Luca Campanile. In Prima categoria Cristian Rossi lascia la Folgore Castelraimondo dopo sette stagioni di fila e 150 presenze. Il Potenza Picena si è assicurato l’esperto difensore Mattia Perna, classe 1990 ed ex Vigor Castelfidardo.