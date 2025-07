Varela, l’Arezzo mette la freccia in attacco. Cutolo chiude anche per il difensore Arena

di Luca Amorosi

Stavolta ci siamo: l’ è a un passo dall’ufficializzare due nuovi acquisti. Sono in dirittura d’arrivo, infatti, le trattative per l’esterno offensivo Muhamed Varela Djamanca e per il difensore centrale Matteo Arena. Ma andiamo con ordine: nella mattinata di ieri, una testata vicina alla Reggiana, società che detiene il cartellino dell’attaccante naturalizzato portoghese, dava già per fatto il suo passaggio in amaranto a titolo definitivo. Notizia poi confermata dalla società di viale Gramsci, che ha solo rimarcato che manca ancora l’ufficialità, prevista comunque a stretto giro.

Il direttore Cutolo, insomma, ha piazzato un colpo importante, assicurandosi l’esterno d’attacco che serviva per il progetto tecnico di Cristian Bucchi. Nella scorsa stagione, Varela ha giocato in prestito alla Torres, totalizzando 36 presenze e 6 reti tra campionato, coppa e playoff. Brevilineo, è però un giocatore molto potente fisicamente, dotato di grande velocità ma anche di buona tecnica. Destro di piede, può giocare sia sul suo piede forte che a sinistra a piede invertito, risultando dunque un elemento prezioso per duttilità.

Prima del passaggio alla Torres, per lui anche 25 presenze in serie B proprio con la maglia della Reggiana, con cui aveva vinto il campionato di C nel 2022/23. Con Tavernelli e Pattarello, se quest’ultimo rimarrà, formerà una batteria di esterni alti di assoluto livello a cui andrà aggiunto un quarto elemento, dando per scontata la cessione di Gaddini, rientrato dal prestito al Pontedera.

Non è finita qui, però, perché siamo ai dettagli anche per l’innesto del quarto e ultimo difensore centrale. Dopo che la trattativa per Redolfi del Mantova si è bruscamente complicata a causa dell’inserimento della Salernitana, Cutolo ha virato su Matteo Arena, centrale svincolato dopo la mancata iscrizione della Spal. Il classe 1999 barese ha vissuto le ultime tre stagioni proprio a Ferrara tra serie B e serie C.

Nel 2023 subì un grave infortunio al perone proprio al Comunale contro gli amaranto, che s’imposero poi 3-1. Nell’ultima, ha messo insieme 25 presenze complessive con 4 gol a referto, che certificano l’abilità nel gioco aereo, visti anche i 190 centimetri di altezza. Destro di piede, si giocherà il posto con Gilli per fare coppia con uno tra Chiosa e Gigli.

A una settimana dalla partenza per il ritiro, dunque, l’ inserisce due giocatori funzionali per rinforzare difesa e attacco. Intanto, questa mattina è tempo di raduno per i calciatori convocati, che effettueranno le consuete visite mediche e i test atletici e fisici allo stadio di atletica "Enzo Tenti".

Nel pomeriggio, poi, si svolgerà, a Rigutino, il primo allenamento agli ordini del tecnico Cristian Bucchi e del suo staff. Il centro sportivo "Giusy Conti" sarà teatro di tutte le sedute di questa settimana fino a domenica 13 luglio.

Lunedì 14, infatti, il gruppo squadra partirà per il Trentino: destinazione Storo, piccolo paese in provincia di Trento, dove l’ alloggerà e si allenerà fino a domenica 27 luglio.