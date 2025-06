Varese Calcio: Andrea Ciceri e Alessio Battaglino per il ritorno al professionismo

Due nomi nuovi, un intento comune: riportare il Varese calcio, ormai ex Città di Varese, agli antichi fasti ovvero nel calcio professionistico. I biancorossi hanno presentato ufficialmente l’allenatore Andrea Ciceri e il direttore sportivo Alessio Battaglino. Il primo ha nel proprio curriculum la conduzione tecnica di Fiorenzuola, Cavenago e Sangiuliano. Il secondo ha trascorsi calcistici con Meda, Olginatese, Pro Sesto, Como, Renate e Seregno e, con Ciceri, ha già vinto il campionato nel 2022 al Sangiuliano. E’ il dirigente biancorosso Giovanni Rosati a spiegare, insieme con il presidente Paolo Girardi, le motivazioni delle scelte compiute: "Le qualità lavorative di Alessio non sono certo ignote – dice – e abbiamo scelto quello che riteniamo essere il direttore più adatto alla nostra causa, sono certo che vivrà lo spogiatoio e la città, visto che abita a Varese, darà tutto a questa piazza ed è il profilo che la piazza merita".

Dal canto suo, Battaglino ha parlato di "opportunità che non si poteva rifiutare". E ha aggiunto: "È chiaro che nessuno di noi vorrebbe vedere una piazza del genere in serie D, Andrea lo conosco bene perché ho condiviso con lui tanti bei momenti, l’ho anche esonerato in C dopo 23 partite ma non ho dubbi sulla qualità del suo operato". Il Varese riparte quindi di slancio con l’intento di mandare al macero la stagione scorsa in cui ha mancato l’obiettivo playoff e di lottare per la Lega Pro.

Cristiano Comelli