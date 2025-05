Varese Football Club: nuovo nome e logo per il glorioso club lombardo

Un nuovo capitolo si apre nella storia calcistica di un glorioso club lombardo: il Città di Varese SRL cambia nome e diventa ufficialmente “Varese Football Club SRL“. Una svolta che ha il profumo della storia e dell’identità, un passaggio importante e fortemente voluto dalla società, per dare nuova linfa al progetto sportivo e costruire un’identità ancora più solida, moderna e condivisa.

Ma non è tutto: con il cambio di denominazione, arriva anche il nuovo logo, simbolo di una visione rinnovata e di un legame profondo con la città, i suoi colori e i suoi tifosi: uno scudo biancorosso che esibisce con orgoglio l’anno 1910, fondazione del primo club cittadino. Al centro, campeggia un pallone incastonato nella lettera “V” rossa, simbolo inequivocabile di Varese e delle sue ambizioni calcistiche.

Il design del logo è stato scelto al termine di una doppia consultazione pubblica, che ha coinvolto tifosi e cittadini. Una condivisione che testimonia la volontà di ripartire con uno spirito collettivo e inclusivo.

Intanto in Serie D, dopo il lungo percorso nella regular season, si stanno giocando le partite della Poule Scudetto, che deciderà la squadra campione della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2024/25. Dopo aver vinto il girone B e aver chiuso al secondo posto nel gruppo A della Poule, alle spalle del Bra, perdendo 3-2 coi piemontesi ma vincendo con lo stesso punteggio contro le Dolomiti Bellunesi, i lombardi affronteranno questo pomeriggio alle 16 l’andata delle semifinali in Sicilia (allo stadio Nicola De Simone) contro il Siracusa, prima del gruppo C vincendo entrambe le gare del raggruppamento. La sfida si gioca sui 180’, domenica prossima l’Ospitaletto avrà il ritorno sul proprio campo. "Abbiamo dato fondo a tutte le energie per arrivare fin qui - dice il tecnico Andrea Quaresmini - L’avversario è forte e ci sarà un ambiente da categoria superiore, ma abbiamo le nostre armi".

Cristiano Comelli