Varese, Varesina e Castellanzese: tutte confermate in Serie D per la prossima stagione

Tre su tre. Tutte le rappresentanti della zona di Varese si ritroveranno in quarta serie anche per il prossimo campionato. Il Varese Football Club, come ora si chiama dopo l’abbandono della precedente denominazione Città di Varese, ha concluso sesto con 62 punti figli di diciassette vittorie, undici pareggi, otto sconfitte, 47 reti infilate nella porta avversaria e 34 raccolte in fondo alla propria. Un bilancio discreto che però non è bastato per raggiungere la zona playoff auspicata da dirigenza e tifosi per giocarsi il possibile ritorno in Lega Pro. Il pareggio ottenuto nell’atto finale contro il Gozzano ha lasciato l’amaro in bocca ad Alessandro Unghero, cui era stato affidato il compito di traghettare la squadra alla fine della stagione dopo la chiusura del rapporto con Roberto Floris a quattro turni dal termine. "Avremmo dovuto vincere questa partita e non ci siamo riusciti – ha affermato – avremmo potuto raggiungere i playoff ma ci è mancato il gol decisivo". I commenti sui social danno conto di una tifoseria delusa per non avere visto la squadra giocarsi la possibilità di approdare a un palcoscenico più elevato.

Chiude con un dignitoso sesto posto, anche la Varesina, arrivata anche sul terzo gradino del podio nel girone B. Per le Fenici colpaccio playoff sfiorato ma resta di sicuro l’ambizioso progetto sportivo nato dalla fusione tra il Venegono e il Castiglione Olona, partito nel 2010 dalla Terza Categoria, per arrivare (grazie a cinque promozioni consecutive) dritto in Serie D, da cui non è fin qui retrocessa. Da allora si lavora nel segno della continuità sotto la sapiente guida tecnica di Marco Spilli, arrivato qui nel 2013, e sempre in panchina salvo pochi mesi di interruzione (esonerato a favore dell’ex-Varese Stefano Bettinelli e poi richiamato) nella stagione 2017/18. Intanto il club si è dotato di un settore giovanile importante, che conta ad oggi 600 ragazzi.

Enorme sorriso, infine, per i neroverdi della Castellanzese che, grazie al 2-0 di Desenzano, hanno conquistato la matematica salvezza.