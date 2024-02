Varesina, doppia rimonta. Con Follonica finisce 2-2

(Varese)

Due volte sotto, due volte in recupero. La Varesina archivia con il punteggio di 2-2 la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Follonica Gavorrano. Almeno per quanto fatto vedere nella ripresa, i rossoblù di Marco Spilli avrebbero forse meritato la vittoria. Ma tanto è, il discorso della qualificazione alla finale resta del tutto in gioco. La prima iniziativa è dei toscani che al 12’ ci provano con Ceccanti, Santulli è però attento. La Varesina non tarda a replicare e lo fa al 13’ con Gasparri che impegna Filippis. E’ sempre lui a impegnare il portiere ospite al quarto d’ora con un colpo di tacco. Il Follonica Gavorrano riprende fiato e al 28’ si rende pericoloso con un tiro alto di Mencagli. Otto minuti dopo è Macrì a provarci ma il suo sinistro a giro finisce oltre la traversa. Al 45’, invece, Pignat non sbaglia infilando Santulli di testa, complice una deviazione di un difensore della Varesina. L’undici di Spilli pareggia al 10’ della ripresa con Sali che infila Filippis dopo aver ricevuto da Gasparri. Al 14’ l’autore del pareggio rossoblù potrebbe regalare a se stesso la doppietta e ai suoi il 2-1 ma conclude alto con un tiro a giro. I ritmi della gara s’abbassano e, per vedere una nuova occasione, occorre attendere il 36’ quando ancora Sali, in diagonale, dal limite, fallisce il possibile vantaggio dei padroni di casa. Due minuti dopo è Polenghi a sprecare la rete del 2-1 dei locali mettendo alto di testa. Nell’unica sua occasione della ripresa, il Follonica Gavorrano colpisce ancora, stavolta con Mencagli che, al 45’, con un rasoterra, regala il secondo dispiacere a Santulli. Fine delle trasmissioni? Niente affatto. La Varesina ci crede e, al 50’, in pieno recupero, si procura un penalty per un fallo subito da Gasparri. Dagli undici metri Vitale trasforma per il definitivo 2-2.

La parola passa adesso al match decisivo in programma nel Grossetano il 13 marzo.