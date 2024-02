Varesina, sogno coppa. C’è Follonica in semifinale

Seconda in campionato, in lotta per la finale in Coppa Italia. La Varesina continua a sognare e a vivere una duplice favola. I rossoblù di Marco Spilli potrebbero incoronare una stagione dorata in cui, alla possibile storica promozione in Lega Pro, si potrebbe affiancare il trionfo nella Coppa Nazionale.

In quest’ultimo caso, l’ostacolo da superare è il Follonica Gavorrano che sarà avversario di Orellana e compagni oggi, alle 20.30 al comunale di Venegono Superiore nella sfida d’andata. Il retour match in terra toscana si disputerà invece il prossimo 13 marzo.

Vicecapolista in campionato con 54 punti a una sola lunghezza dai veneti del Caldiero, la Varesina affronterà una squadra in piena salute. I grossetani, infatti, sono secondi nel girone E con 44 punti insieme con il Livorno e a quattro lunghezze dalla capolista Pianese. I rossoblù giungono all’appuntamento dopo avere infranto i sogni di gloria di Città di Varese (2-0), Castellanzese (2-0) Arconatese (1-0), Pro Palazzolo (3-0) e Union Clodiense (3-1). I toscani si sono invece sbarazzati nell’ordine di Tau Altopascio (5-3), Sangiovannese (2-1), Sansepolcro (3-1), Livorno (3-0) e Casatese (6-5 dopo i rigori).

"Abbiamo giocatori importanti sul piano tecnico e validi – afferma Spilli – dobbiamo trovare un po’ più di compattezza sulla fase difensiva, dobbiamo metterci sempre la giusta cattiveria agonistica, sia in casa, dove riusciamo a farlo meglio, sia in trasferta".

Un fatto è certo: per una squadra che non ha neppure quindici primavere sulle spalle essendo stata fondata nel 2010 dalla fusione di Castiglione Olona e Venegono, concorrere per primeggiare nelle due competizioni della quarta serie costituisce sicuramente un elemento d’orgoglio. Per se stessa e per il calcio varesino.