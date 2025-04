Vecchia Guardia trionfa nel girone Piazza Mercatale del campionato Opes Toscana Calcetto

La Vecchia Guardia ha vinto il girone Piazza Mercatale del campionato di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto. Decisiva la vittoria 14-5 sullo Zona Verde. Protagonisti assoluti Elia Gabrielli (4 gol), Massimo Gabrielli (3 gol), Masti (4 gol) e Targetti (3 gol), in una serata dove il reparto offensivo ha dato spettacolo. Zona Verde ha provato a reagire con le reti di Canneti (tripletta), Faticato e Palmieri, ma non è bastato per evitare il ko. In classifica la Vecchia Guardia vince il girone con 52 punti, cinque in più dei Real Boys. Quest’ultimi si impongono 5-1 sul Gallotasaray. Un’affermazione che però non basta per tenere vivo il girone. In gol tre volte Campanile e due volte Cepele. Per gli avversari marcatura di Sanzo. Terza piazza per il Citti Real Madrink, reduci dalla vittoria 8-6 sul Lesagora. Il Real manda in gol Vela (tripletta), Kola (doppietta), Xhixha, Lushi e Ballhysa. Al Lesagora non bastano le reti di Pillitteri (tripletta), Mouad (doppietta) e Catania. Molto più combattuto il match tra Bulls Calcio a 5 e Shakhtar Sacra, con i primi che vincono di misura per 4-3. I gol decisivi portano la firma di Cocchi e Tonelli (doppietta ciascuno). Lo Shakhtar va in gol con Nincheri (doppietta) e Visintin, ma non basta ad acciuffare il pareggio. Finisce in parità la sfida tra Il Vergè e Dinosauri, con un equilibrato 3-3. Calamai realizza una tripletta, mentre per Il Vergè arrivano i sigilli di Becherini e Carpino (doppietta).