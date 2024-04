Vecchiazzano, è qui la festa. Sale in Prima con una sola sconfitta

Una vittoria meritata centrata con due turni d’anticipo. Domenica pomeriggio il polisportivo Treossi della frazione forlivese ha visto i biancoazzurri del Vecchiazzano concludere in gloria il girone N di Seconda Categoria: una splendida galoppata fatta di 20 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il 2-0 sul Casalborsetti, firmato dalle reti di Aboubakar Bara e Simone Fantini (capocannoniere della squadra con 13 gol), ha dato la stura ai festeggiamenti della squadra allenata da Luciano De Furia.

Mirco Fabbri, vice della società presieduta da Enzo Treossi, è entusiasta: "Per noi è stata una stagione eccezionale, nella quale non siamo partiti favoriti. Per vincere è stato indispensabile far bene a tutti i livelli, e per questo il consiglio direttivo si è impegnato pazientemente negli anni, crescendo gradualmente senza la pressione di dover vincere a tutti i costi. Per noi c’è la soddisfazione di aver inserito tanti ragazzi in prima squadra provenienti dal nostro settore giovanile, curato dal ds Andrea Mengozzi: contiamo 400 tesserati, è il nostro fiore all’occhiello". Fabbri poi sottolinea i meriti della conduzione tecnica della squadra: "Il nostro direttore sportivo Massimiliano Macori, rientrato quest’anno nelle nostre fila, ha completato e migliorato una rosa che è diventata un gruppo molto unito. Mister De Furia, con la sua esperienza, ha propiziato un salto di qualità che, assieme al suo staff, ci ha portato a questo successo".

Questa la rosa completa del Vecchiazzano. Portieri: Christian Iannuzzi, Manuel Severi, Filippo Tassi. Difensori: Andrea Ancarani, Alberto Bedei, Fabio Colecchia, Alberto Gramellini, Jacopo Gunelli, Simone Ragazzini, Francesco Ricci, Gianni Rinaldini, Enrico Valli. Centrocampisti: Andrea Cesaroni, Simone Fantini, Walid Haddadi, Michele Maluccelli, Michele Mirgaldi, Nicola Murianni, Roberto Prenga, Giovanni Ruffino, Leonardo Valentini. Attaccanti: Aboubakar Bara, Lorenzo Caggiano, Abdessamad Charaf, Lorenzo Mignogna, Simone Peloni, Riccardo Pretolani, Nicola Raffelli.

Direttore Sportivo: Massimiliano Macori. Allenatore: Luciano De Furia. Vice: Mattia Turchi. Preparatore portieri: Alessandro Gambi. Dirigenti: Simone Agatensi, Stefano Aguzzi, Massimiliano Castagnoli, Carlo Fabbri, Francesco Mirizi, Riccardo Zoli.