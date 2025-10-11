Vecchiola L’ex Ravenna svela la sua Samb

Sambenedettese doc e grande ex, Sebastiano Vecchiola, nella sua lunga carriera tra i professionisti, vanta due stagioni e mezza a Ravenna. La prima dal gennaio ’98 al giugno ’99, dove totalizzò 14 presenze, mettendo a segno 5 reti. E poi dal 1999 al 2001 per 49 gettoni e 10 reti. Nel club giallorosso, Vecchiola ha totalizzato complessivamente 63 presenze e realizzato 15 reti.

Vecchiola, che ricordi ha di Ravenna?

"A Ravenna ho vissuto un’ottima esperienza da calciatore. Si vive bene ed è stata anche positiva dal punto di vista calcistico. A parte l’ultimo campionato, quando retrocedemmo in serie C e tutto saltò per aria per via del fallimento, ma, nonostante tutto, a fine stagione firmai un triennale con il Genoa. A Ravenna ho davvero tanti ricordi belli".

Se l’aspettava il Ravenna primo in classifica?

"Ha avuto un’ottima partenza. Come la Samb è una neopromossa, ma, alle spalle, ha una proprietà fortissima con tanti soldi da investire ed uno staff dirigenziale competente con in testa Ariedo Braida".

La Samb si troverà di fronte un avversario davvero ostico, una sorta di Davide contro Golia?

"Il Ravenna non è la squadra più facile da affrontare. Verrà a San Benedetto per giocarsi la partita a viso aperto. Ma la Samb, paradossalmente, si trova meglio contro avversari che in campo sono propositivi. Sarà una bella partita. Difficile fare un pronostico, perché può succedere di tutto".

Vecchiola, che ‘ambiente’ si troverà di fronte il Ravenna?

"I tifosi della Samb potrebbero essere decisivi. Sono il dodicesimo uomo in campo. Sicuramente quando si gioca in uno stadio pieno come il Riviera delle Palme, oltre che un bel vedere è anche una fantastica sensazione per chi scende in campo. Ti sprona a dare il massimo".

Dal punto di vista tattico, il tema dominante è il cambio di modulo adottato dal tecnico marchigiano Palladini.

"A Palladini va dato atto e merito di avere saputo cambiare modulo in base ai calciatori che ha a disposizione. Non è facile trovare giocatori funzionali anche per il 4-3-3. Alcuni tecnici si adattano, ma Palladini è stato intelligente a capire che la Samb doveva giocare in un altro modo per dare di più. Ed i risultati gli hanno dando ragione".

Come va interpretata la classifica?

"La classifica vede la Samb al 4° posto, dopo un inizio poco brillante con le sconfitte casalinghe contro Forlì e Carpi al Riviera. Col Ravenna mi aspetto una bella partita".