Vela Sette regate a Cervia

Le acque di Cervia hanno ospitato nello scorso fine settimana la 23esima edizione del Meeting Giovanile dedicata agli optimist, a cui è abbinato da cinque anni anche il Trofeo Paolo Collina. Per questa edizione, le classi che hanno partecipato erano le 2014, 2015 e 2016. Nell’arco dei tre giorni di gara, le buone condizioni meteo hanno permesso di portare a termine sette regate. I primi due giorni sono stati impegnativi per una forte corrente proveniente da sud ed un vento sempre fra i 7 e i 10 nodi. Nell’ultimo giorno il vento era calato ma ha permesso comunque di portare a termine una prova. Sono stati premiati i primi tre classificati di ogni classe e le prime femmine di ciascuna classe. Fra i 2014, si è imposto Alessandro Cavagna della Lega Navale di Ostia, aggiudicatosi anche la Coppa Challenger. La prima ragazza è stata la sua compagna di squadra Matilde Cavagna, giunta seconda assoluta. Fra i 2015, primo Gian Filippo Facchini del Circolo Velico Ravennate, mentre prima delle ragazze è stata Matilde Giannantonio dell’Orza Minore Scuola di Vela. Fra i 2016, si è imposto Tommaso Pierdomenico, del CV Portocivitanova; prima delle ragazze, Maria Sole Mazzotti del Circolo Velico Ravennate. Ad Alberto Maria Botti dell’Orza Minore Scuola di Vela (giunto sesto) è andato il Trofeo Paolo Collina, assegnato al più piccolo della flotta 2016 che abbia portato a termine tutte le prove.