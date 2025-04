Velox e Cleti 2025: Record di 139 squadre nei tornei giovanili della Maceratese

Velox e Cleti come non mai. Dopo l’exploit dello scorso anno con 137 formazioni, per l’edizione 2025 dei tre tornei di calcio giovanile (Velox per Allievi e Giovanissimi, Cleti per Esordienti) curati dalla Maceratese si è riusciti a realizzare l’impossibile salendo all’incredibile cifra di 139 squadre partecipanti. E ciliegina sulla torta, per la prima volta, ecco club dell’Umbria: Ducato Spoleto e Acf Foligno. Dopo anni invece non ci saranno formazioni abruzzesi al "Nando Cleti".

"L’edizione 2025 scatterà dal 26 maggio – spiega Marcello Temperi, responsabile organizzativo – perché è la prima data che la Figc mette a disposizione per queste manifestazioni giovanili. Come ormai abitudine le sfide dagli ottavi si giocheranno a Macerata sfruttando i due impianti in erba sintetica, il ‘Gironella’ a Villa Potenza e lo Stadio della Vittoria, questo ultimo sarà la sede delle tre finalissime. Questa edizione è davvero grande e ci fa piacere aver riscontrato notevole entusiasmo da parte di club umbri. Dopo il record raggiunto lo scorso anno, si temeva di non poter mantenere quei numeri. La realtà invece ha dimostrato che si potevano anche superare, come è successo per il Velox Allievi con 52 squadre, un primato storico. Questi numeri dicono che la Maceratese ha lavorato bene nelle precedenti edizioni, dimostrando serietà ed efficienza organizzativa".

an. sc.