Velox Giovanissimi: Corridonia, Recanatese e altre squadre locali nei quarti di finale

Corridonia, Recanatese, Academy Civitanovese e Maceratese: il nostro territorio fa la voce grossa nei quarti di finale del Velox Giovanissimi. Sono rimaste otto formazioni tra le migliori della 36ª edizione e la metà sono proprio della provincia. Oggi tutti in campo, per continuare il sogno e raggiungere le semifinali, questo il programma: alle 17.30 al "Gironella" di Villa Potenza il match Portuali – Recanatese, alle 21 Corridonia - Invictus. Stessi orari ma allo Stadio della Vittoria, Academy Civitanovese - Campiglione e in serata Moie Vallesina – Maceratese.

Negli ottavi ci sono state cinque vittorie di misura, una sfida terminata ai rigori e due goleade. Andando in ordine cronologico, il Corridonia ha avuto la meglio 2-1 sulla Jesina Aurora, quindi l’affermazione a sorpresa dei Portuali 3-2 sull’AFC Fermo che aveva impressionato. L’Invictus ha superato 2-1 Camerino Castelraimondo e con lo stesso punteggio la Recanatese ha eliminato Marotta Maroso Mondolfo. Altra sorpresa nel derby anconetano, con il Moie Vallesina ad estromettere ai rigori l’Ancona che era stata miglior attacco e miglior difesa nella fase a gironi. I successi più larghi sono stati dell’Academy che ha steso 4-0 Tolentino e della Maceratese (campione in carica), 9-0 sulla Vigor Castelfidardo. Infine l’incredibile 4-3 tra Campiglione e Vigor Senigallia, con quest’ultima che conduceva 1-3. La manifestazione giovanile è seguita anche da addetti ai lavori sempre alla ricerca di giovani talenti.