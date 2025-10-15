Vendita biglietti. Riunione Gos rinviata. L’attesa dei tifosi

Quella di ieri doveva essere la giornata cruciale per capire quali sarebbero state le modalità con le quali i tifosi dell’Arezzo sarebbero potuti andare in trasferta a Ravenna ed invece la riunione del Gos (Gruppo operativo di sicurezza) è stata rinviata a data da destinarsi. Di conseguenza la vendita dei biglietti non è stata ancora attivata. La gara dello stadio "Bruno Benelli" era stata inserita nell’elenco di quelle connotate da profili di rischio con l’Osservatorio per le manifestazioni sportive che aveva suggerito, per i residenti nella provincia di Arezzo, la vendita dei tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società (la cosidetta tessera del tifoso); l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.

I posti a disposizione dei sostenitori amaranto allo stadio di Ravenna saranno 627. Adesso non resta che attendere la decisione definitiva del Gos che dovrà recepire o meno le indicazioni dell’Osservatorio. Soltanto successivamente la prevendita potrà iniziare. I tagliandi dovrebbero essere acquistabili nei punti vendita VivaTicket e online sul circuito.