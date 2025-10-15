Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Vendita biglietti. Riunione Gos rinviata. L’attesa dei tifosi

Vendita biglietti. Riunione Gos rinviata. L’attesa dei tifosi

Quella di ieri doveva essere la giornata cruciale per capire quali sarebbero state le modalità con le quali i tifosi...

di ANDREA LORENTINI
15 ottobre 2025
Quella di ieri doveva essere la giornata cruciale per capire quali sarebbero state le modalità con le quali i tifosi...

Quella di ieri doveva essere la giornata cruciale per capire quali sarebbero state le modalità con le quali i tifosi...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Quella di ieri doveva essere la giornata cruciale per capire quali sarebbero state le modalità con le quali i tifosi dell’Arezzo sarebbero potuti andare in trasferta a Ravenna ed invece la riunione del Gos (Gruppo operativo di sicurezza) è stata rinviata a data da destinarsi. Di conseguenza la vendita dei biglietti non è stata ancora attivata. La gara dello stadio "Bruno Benelli" era stata inserita nell’elenco di quelle connotate da profili di rischio con l’Osservatorio per le manifestazioni sportive che aveva suggerito, per i residenti nella provincia di Arezzo, la vendita dei tagliandi esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società (la cosidetta tessera del tifoso); l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio.

I posti a disposizione dei sostenitori amaranto allo stadio di Ravenna saranno 627. Adesso non resta che attendere la decisione definitiva del Gos che dovrà recepire o meno le indicazioni dell’Osservatorio. Soltanto successivamente la prevendita potrà iniziare. I tagliandi dovrebbero essere acquistabili nei punti vendita VivaTicket e online sul circuito.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TifosiSicurezza urbana

Continua a leggere tutte le notizie di sport su