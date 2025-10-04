Venerdì si torna allo stadio Comunale. Arriva il Gubbio

Archiviata la trasferta di Rimini, l’Arezzo tornerà in campo nuovamente di venerdì e nuovamente in notturna quando la prossima settimana al Comunale dovrà ospitare il Gubbio con fischio d’inizio alle 20,30. La sfida agli umbri precede il primo vero scontro diretto di questo campionato che è in programma la giornata successiva, domenica 19 ottobre, all’ora di pranzo a Ravenna. Non è escluso che quel giorno amaranto e giallorossi possano arrivare ancora appaiati in testa alla classifica. Quella contro i romagnoli sarà la prima di due trasferte consecutive. La squadra di Bucchi il 25 ottobre andrà a far visita alla Ternana. Nel frattempo tra oggi e domani si completerà il programma dell’ottava giornata che ieri sera, oltre alla gara dello stadio Neri ha visto scendere in campo, sul sintetico di Piancastagniaio, anche Pianese e Livorno, è finita 2-1 per i padroni di casa.

Il programma del weekend

Oggi

Ascoli-Bra, 14.30

Ternana-Pineto, 14.30

Torres-Samb, 14.30

Campob.-Vis Pesaro, 17.30

Domani

Juve B-Ravenna, 12.30

Carpi-Perugia, 17.30

Forlì-Guidonia, 17.30

Gubbio-Pontedera, 20.30

La classifica aggiornata

Arezzo 21 punti, Ravenna 18; Ascoli 17; Gubbio e Pianese 12; Campobasso, Sambenedettese, Juve B 11; Ternana, Guidonia 10; Forlì 9; Pineto, Carpi 8; Vis Pesaro, Livorno, Pontedera 7; Torres, Bra 5; Perugia 3; Rimini -4.

* Rimini 11 punti di penalizzazione.

* Arezzo, Livorno, Pianese e Rimini una partita in più.