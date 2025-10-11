Venturi è decisivo. Gilli si esalta. Chiosa senza errori
VENTURI 7 Nel primo tempo è decisivo su Carraro e Tommasini.
RENZI 5,5 Si vede che non è al meglio. Cerca di gestirsi anche se commette qualche sbavatura di troppo in fase difensiva. Si ferma nuovamente prima dell’intervallo (Dal 45’ DE COL 6 da terzino e da braccetto tiene la linea con esperienza).
GILLI 7 Un’altra prestazione sopra la media. Si esalta nei duelli fisici.
CHIOSA 6,5 Diligente il capitano. Fa le cose semplici, ma senza errori.
RIGHETTI 6 Dalla sua parte incrocia Spina e Zallu, due clienti scomodi. Il duello finisce pari. Graziato nella ripresa quando strattona in area Bruscagin.
MAWULI 6 A centrocampo è il più presente. Non è sempre preciso.
GUCCIONE 5,5 Meno lucido del solito. Soffre la pressione a metà campo del Gubbio. (Dal 66’ IACCARINO 5,5 Dovrebbe gestire il possesso per spezzare la pressione del Gubbio, ma non ci riesce).
CHIERICO 5,5 Stranamente sottotono. Commette errori a cui non aveva abituato. (Dal 66’ MELI 5 Uno spezzone infarcito di errori).
VARELA 6,5 Parte con il freno a mano tirato, poi si scioglie ed esce alla distanza. Nel secondo tempo è il più pericoloso del tridente. (Dal 75’ DELL’AQUILA 5,5 Troppo individualista).
CIANCI 7 Freddo nel trasformare il rigore che lo sblocca con la maglia dell’Arezzo. (Dal 75’ RAVASIO 5,5 Meno incisivo di altre volte il suo ingresso).
TAVERNELLI 6,5 Ha il merito di guadagnare il penalty che stappa la partita. Il FVS gli nega il 2-0.
Andrea Lorentini
