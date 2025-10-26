Venturi reattivo. Tavernelli e Chierico col freno tirato
VENTURI 6,5 Costretto ad un paio di uscite spericolate fuori area per evitare guai peggiori. Reattivo nel finale su Vallocchia.
DE COL 6 Presidia la corsia con intelligenza tattica. Pulito negli apooggi. Pochi sussulti.
GILLI 6 Meno volitivo di altre prestazioni, ma alla fine dietro dà pià sicurezza di Chiosa.
CHIOSA 5,5 Si fa anticipare da Ferrante sulla sponda che porta alla rete del vantaggio ternano. Troppo falloso.
TITO 6 Non si tira indietro nei duelli fisici. (Dall’87’ RIGHETTI SV).
IACCARINO 6 Quando ha la palla tra i piedi è sempre un bel vedere.
GUCCIONE 6 In ritardo nell’accorciare su Dubickas in occasione del gol della Ternana. Si riscatta offrendo l’assist a Cianci per la rete dell’1-1 (Dal 70’ RAVASIO 5,5 Stavolta il suo ingresso non dà la scossa. Finisce pure ammonito).
CHIERICO 5,5 Impreciso come quando spreca una buona occasione in avvio di ripresa. Una giornata non al top anche per lui. (Dal 59’ MAWULI 6 Non è al meglio eppure dà il suo contributo).
PATTARELLO 5,5 Non incide come vorrebbe e potrebbe. Qualche buona giocata in novanta minuti complessivamente sottotono.
CIANCI 6,5 Per settanta minuti è un fantasma, poi ha il merito di firmare il pari con un gol sporco sotto misura. Prima rete su azione del suo campionato. (Dall’87’ GIGLI SV).
TAVERNELLI 5 Stranamente apatico e fuori dalla partita. Bucchi lo sostituisce dopo un’ora (Dal 59’ VARELA 5,5 Entra subito con una sgassata delle sue, ma rimane l’unico sussulto della sua mezz’ora finale).
Andrea Lorentini
