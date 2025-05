Venturina supera Castiglionese 2-1 nella Coppa Bruno Passalacqua

Vittoria per 2-1 e sei punti in classifica nel girone A della Coppa Bruno Passalacqua. Il Venturina piega la Castiglionese in un match gustoso e intenso. La Castiglionese è animata da grande temperamento e piacere di giocare, il Venturina si appoggia alla manovra, all’intesa tra i reparti, non smarrisce mai la strada maestra nemmeno quando Camara dopo 15’ la infilza centralmente con maestria sfruttando velocità e dribbling. Lo svantaggio non cancella le trame del Venturina fatte di triangolazioni, proiezioni sulle fasce, palleggio fitto. Occorrono 24’ al Venturina per colmare la distanza: cross dalla destra di Miele, al centro irrompe Luca Massini, che supera il bravo portiere Cerone. Nella ripresa la sceneggiatura non cambia. Dopo la botta di Godano (26’) i biancocelesti capovolgono la gara. Miele riceve in area, la sua deviazione non lascia scampo a Cerone. Al 45’ sempre Miele sfiora il terzo gol ma Cerone dice ancora no.

CASTIGLIONESE: Cerone, Camara, Minelli, Benanchi, Ghersi (22’ st Riemma), Ulivieri, Tocchi (7’ st Valduga), Foderi, Salvadori (30’ st Bracco), Temperani (38’ st Scovaventi), Gambineri. All. Tocchi.

VENTURINA: Cavaglioni, Larini (11’ st Bicocchi), Bergamaschi (16’ st Moretti), B. Massini, Politi, Alestra, Miele, Novembrini, Toninelli (17’ st Godano), Caciagli, L. Massini. All. Bardelloni.

Reti: 15’ Camara, 39’ L. Massini, 28’ st Miele.