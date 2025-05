Venturina trionfa 4-3 sull'Atletico Maremma nella Coppa Bruno Passalacqua

La cinquantesima edizione della Coppa Bruno Passalacqua è iniziata col botto. Il Venturina ha infatti battuto 4-3 l’Atletico Maremma in una partita da mille emozioni. Il Venturina ha costruito la vittoria segnando tre reti nei primi venti minuti, annichilento un Atletico Maremma sceso in campo troppo contratto. I ragazzi di Schiano hanno poi accorciato le distanza ad inizio ripresa, per poi segnare due gol nel finale di gara rendendo l’incontro ancor più avvincente. Il vantaggio del Venturina scaturisce sugli sviluppi di un cross dalla destra, che Politi, sul secondo palo, traduce in gol, al minuti 11 il raddoppio di Ontani bravo a sfruttare il primo angolo, al 19’, sempre su azione di corner, Bicocchi triplica. La ripresa si apre con il missile da fuori area di Pennacchi che batte Di Vico (3-1). Poi Toninelli al 31’ segna la quarta rete del Venturina, ma l’Atletico insiste. Bonucci al 42’ firma il 4-2, al 43’ Vincelli porta il risultato sul 4-3.

VENTURINA: Antili, Daddi (1’ st Musli), Moretti, B. Massini (19’ st Iacometti), Politi, Bergamaschi, L. Massini, Bicocchi (10’ st Godano), F. Bicocchi, Miele (4’ st Lorenzi), Ontani (10’ st Toninelli).

ATLETICO: Di Vico, Angeli (1’ st Giusti), Solimeno (39’ st Ferrante), Lunghi, Talenti, Lettieri (21’ st Vincelli), Cozzolino, Uccelletti (35’ st Veronesi), Pennacchi, Bonucci, Tosi.

Reti: 4’ Politi, 11’ Ontani, 19’ Bicocchi; 1’ st Pennacchi, 31’ st Toninelli, 42’ st Bonucci, 43’st Vincelli.