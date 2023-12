Venturina vince 3-1 contro San Miniato

VENTURINA

3

SAN MINIATO

1

VENTURINA – Allo stadio Santa Lucia di Vil San Miniato subisce la sconfitta. Pur esprimendosi in maniera nel complesso soddisfacente e nonostante un primo tempo in parità, con un giusto va effetto di 1-1, il San Miniato deve soccombere nella ripresa a un Venturina apparso nei minuti decisivi del confronto più concreto in fase di realizzazione. Martini del Venturina e Bari del San Miniato, fissano con le loro realizzazioni il punteggio dell’intervallo sul risultato di 1-1. Ma grazie a Bartolini e a Poli, nella ripresa, il Venturina realizza l’uno-due determinante per la conquista dei tre punti.