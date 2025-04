Serie C, i verdetti: Ternana, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese ai playoff. Lucchese ai playout Si chiude la stagione regolare. La Lucchese si gioca la permanenza nel terzo campionato nazionale con la lotteria dei playout. Sfiderà il Sestri Levante. La lunga fase per decidere chi sarà promosso in B terminerà il 7 giugno