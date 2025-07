Versilia Football Planet . Tre giorni di sport passione e spettacolo

La capitale del calcio romantico torna ad essere anche quest’anno Viareggio, che per la seconda estate di fila ospita il grande evento a tema pallone "Versilia Football Planet", organizzato da Marco Calamari e giunto alla sua 7ª edizione di cui la 2ª a Viareggio grazie all’impegno dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi e di tutta l’amministrazione comunale viareggina dopo i primi 5 anni camaioresi fra Lido e centro storico. Piazza Mazzini per questo primo weekend di luglio sarà trasformata in una sorta di arena calcistica che vivrà di tanti momenti fra esibizioni, tornei, coinvolgimento del pubblico, talk-show, dibattiti, premiazioni e tante sorprese. Il tutto ad ingresso libero, con l’ampia Fan Zone aperta a tutte le età. Ogni giorno, sempre dalle 18 alla mezzanotte, il villaggio calcistico prenderà vita nel salotto buono della città, affacciati sul mare, per una tre giorni di spettacolo e passione.

In piazza Mazzini da oggi fino a domenica rimarrà montato un campo da calcetto sul quale si giocheranno tante sfide di ogni genere, dai bambini del Versilia Calcio a 5 alle ragazze del Tau Calcio Femminile per arrivare ai “campioni“ locali del calcio a 5 Aics fino ai più navigati del calcio camminato (il tutto con telecronache live a bordocampo a cura dello staff di "Palla al centro"). Proprio il format social/tv condotto e diretto dal giornalista Simone Ferro, con la regia di Andrea Ristori, avrà uno spazio fisso col suo “studio da esterna“ montato per l’intera tre giorni a bordocampo. E nel suo “salottino“ allestito in piazza si svolgeranno diverse chiacchierate con personaggi del calcio locale (oggi alle 19 Martina Benedetti intervisterà la calciatrice viareggina Greta Adami, ex Milan, Lazio e Fiorentina). Sempre "Palla al centro" questa sera regalerà la serata di galà del calcio dilettantistico versiliese (poi trasmessa sul canale YouTube "Palla al centro TV") con le premiazioni dei migliori della stagione 2024/25 sul palco centrale (inizio alle 21.30) dove ci sarà pure Eraldo Pecci, ex campione scudettato col Torino che ora è uno degli opinionisti di punta della "Domenica Sportiva" sulla Rai.

Oggi già dalle 18 però si comincia a far rotolare il pallone, con le molteplici attività del calcio balilla (imperdibile alle 18.15 il torneo di biliardino Team-Gest fra società calcistiche versiliesi che schierano i loro tesserati!), del subbuteo, del Foot Golf, del Foot Darts, coi club dei tifosi pronti a colorare la piazza con cori e striscioni dedicati alle proprie squadre del cuore. Il programma è ricco, con anche le esibizioni dei freestyler del pallone a tempo di musica (domani

e domenica si esibiranno i campioni internazionali Anastasia Bagaglini e Lorenzo Neri). Il lungo weekend sarà sempre accompagnato da musica e intrattenimento dei dj di Radio Bruno.

Il clou sarà poi domani sera, col grande talk-show del sabato sera dove la guest-star sarà il croato Zvonimir Boban, ex super campione del Milan che incarna perfettamente lo spirito del calcio romantico. Con lui sul palco Eraldo Pecci, Bedy Moratti, Xavier Jacobelli e Bruno Vesica. In collegamento interverranno poi Giorgio Chiellini e Massimo Mauro. Ma la vera “chicca“ di questa edizione 2025 del "Versilia Football Planet" è il bel premio letterario "Autore di stile", che celebra la narrazione sportiva con l’edizione zero di un premio su scala nazionale che è già un successo apprezzato in tutta Italia.

L’evento che oggi, domani e domenica intratterrà tutto il perimetro di piazza Mazzini, sia sul lungomare sia in zona fontana, è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa nell’innovativa palestra del Grand Hotel Residence Esplanade della famiglia Becciani. Ora è atteso il pubblico di ogni età in questo contenitore calcistico...dove incrociare emozioni e sensazioni di varie generazioni. Perché il calcio è un gioco. E lo spirito della rassegna è farlo vivere con spensieratezza, esaltandone i momenti ludici, divertendo grandi e piccini. Le sorprese non mancheranno, così come i preziosi momenti di approfondimento culturale.