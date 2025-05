Versilia: strategie di mercato e panchine per la stagione 2025/2026

Ora che tutti in Versilia hanno finito di giocare, la testa di ogni società della zona va al mercato e alla programmazione della prossima stagione 2025/2026. Anche se prima di tutto c’è da sciogliere l’intricatissimo nodo che potrebbe portare, GhiviBorgo permettendo (ancora il "sì" del club della Media Valle del Serchio non c’è), a giocare il Viareggio in Serie D ed il Pietrasanta in Eccellenza. Proprio in Eccellenza sembra alla fine intenzionato non a mollare bensì a rilanciare il Real Forte Querceta. L’intenzione manifestata dalla maggioranza del consiglio direttivo, composto dai soci storici Paolo Tognetti, il presidente Roberto Martinelli, l’ad Alessandro Mussi e Massimo Landi (che però potrebbe pure andare al Forte dei Marmi dall’amico Emiliano Ulivi), è quella di proseguire. Ma la riunione decisiva ci sarà in questa settimana... e molto è legato alla reale disponibilità degli impianti. Per la panchina può esserci separazione con Francesco Buglio, al posto del quale potrebbe arrivare l’emergente Matteo Verdi dalla Pontremolese (il cui destino resta incerto).

In Promozione al Forte dei Marmi il nuovo tecnico Yuri Papi come vice si porta dietro Luca Del Bergiolo dato che Marco Iori seguirà Luca Cagnoni (che non è detto trovi subito panchina).

In Seconda categoria il neo-promosso SalaVetitia Seravezza per il dopo Claudio Guidi, saltato Tommy Balloni (che rimane al Monti), andrà su Paolo Malfanti.