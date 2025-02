VERSO FERRARA. Biglietti in vendita solo con Fidelity

I residenti della provincia di Rimini potranno acquistare solo il settore ospiti e solo se muniti di fidelity card Rimini. Queste sono le regole per seguire i biancorossi domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30) al ’Mazza’ nel match contro la Spal.

La Fidelity è possibile sottoscriverla allo Store del Rimini oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Per i biglietti è scattata la vendita che sarà attiva fino a domani alle 19 perché, come di consueto, domenica per i tifosi ospiti i botteghini dello stadio di Ferrara saranno chiusi.

La vendita è attiva solo nei punti vendita autorizzati Ticketone. I prezzi dei biglietti sono intero 12 euro, ridotto 8 euro, under 18 8 euro. I ridotti sono riservati a donne, over nati prima del 16 febbraio del 1960 e under 18 nati dal 17 febbraio 2007 in poi.

Per i disabili 80-100% senza diritto di accompagnatore i biglietti sono acquistabili solamente contattando l’ufficio biglietteria: [email protected].