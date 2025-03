Verso i Mondiali del 2026. San Marino, Nazionale in campo. Oggi il cammino riparte da Cipro

La Nazionale di San Marino riparte questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) da Cipro. La prima trasferta dell’anno dei biancazzurri è scattata ieri mattina, con destinazione l’aeroporto di Forlì da dove è partito il volo charter verso l’isola del Mediterraneo. Oggi all’Aek Arena di Larnaca, la gara di debutto nelle qualificazioni ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti 2026. Confermato in blocco, o quasi, il gruppo che ha centrato la storica promozione in Lega C di Nations League. Un problema muscolare costringe ai box Lazzari, mentre Contadini è stato recuperato in tempo utile per la gara di Larnaca. Prima convocazione ufficiale per Alberto Riccardi, autore sin qui di una brillante stagione con le maglie di San Marino Academy Under 22 prima e La Fiorita poi.

"L’entusiasmo dei giovani – dice il commissario tecnico Roberto Cevoli che ha convocato 23 giocatori – e la loro spensieratezza è stato il segreto alla base delle prestazioni e dei risultati recentemente conseguiti. Abbiamo preso grande consapevolezza dei nostri mezzi e nonostante ora il banco di prova sarà di altro spessore, siamo convinti che potremo far bene ugualmente". " Fare parte della Nazionale più giovane d’Europa – le parole del difensore Tommaso Benvenuti – è un dato di fatto, ma non è tanto la questione dell’età quanto la possibilità di poter rappresentare il proprio paese. Un elemento di assoluto orgoglio, che dobbiamo e vogliamo meritarci quotidianamente".

Il più fresco precedente è quello di giugno dell’anno scorso, quando i ciprioti passarono a Serravalle (4-1) in amichevole. Risultato bugiardo, in considerazione di un primo tempo in cui erano stati i titani a sfiorare più concretamente il gol, maturato poi grazie ad una perla dell’allora debuttante Giocondi. "Avevamo fatto una buonissima partita – dice Cevoli – pur perdendo anche per più d’una nostra ingenuità. Nel frattempo, Cipro ha cambiato due allenatori, rinnovandosi anche da un punto di vista della mentalità. In effetti stanno proponendo un calcio più offensivo rispetto al recente passato, aumentando il tasso di aggressività per far leva sulla rapidità dei loro attaccanti". "Sarà importante avere un atteggiamento offensivo e limitare gli elementi più qualitativi, come ad esempio Kastanos che non a caso gioca in serie A", suggerisce Benvenuti.