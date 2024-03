Verso il derby / 2. "Tolentino, c’è solo la vittoria per essere protagonisti»

Si avvicina il derby Maceratese – Tolentino. Pure in casa cremisi è iniziato il conto alla rovescia per il big match. Oltre al blasone c’è in palio una bella fetta di stagione, come riconosce il presidente cremisi Marco Romagnoli: "Solo chi vince potrà sperare ancora di essere protagonista in campionato". In classifica le squadre sono distanziate di una lunghezza: Maceratese 33 punti, Tolentino 32. La leader Civitanovese è lontana (43 punti), ma la zona play off è a portata di mano (quota 36). "Al di là di quello che potrà essere il risultato finale – spiega il presidente Romagnoli – mi auguro che sia una festa di sport. Del resto Tolentino e Maceratese hanno tanti aspetti che le legano, a cominciare dall’amicizia con i molti ex di turno, come il capitano Strano, l’allenatore Ruani e il direttore tecnico Carassai". Un filo di amarcord, insomma, contribuisce a rendere la sfida ancor più affascinante. Le squadre si sono affrontate nella stagione anche in Coppa e, come nell’incontro di campionato (al "Della Vittoria"), ha avuto la meglio la Maceratese. Dunque, fra i cremisi c’è voglia di riscatto. "In simili gare, fra compagini forti, conta solo la testa con cui si scende in campo. Lì trovi la differenza...". In panchina ci sarà di nuovo mister Ionni, con Possanzini a soffrire in tribuna perché squalificato fino al 6 marzo. Nessuno sconto per lui. "Non abbiamo potuto fare ricorso – conclude, amareggiato, Romagnoli - perché la squalifica era inferiore a un mese".

m. g.