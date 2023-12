Verso il derby. Biglietti in vendita per la sfida di lunedì contro il Perugia

Terminata domenica la prelazione per gli abbonati, da ieri è attiva la vendita libera per il derby tra Arezzo e Perugia in programma lunedì 18 dicembre alle ore 20,30 al Comunale.

I biglietti possono essere acquistati nel punto vendita di New Energy Gas e Luce in via Madonna del Prato (10-13 e 16-19; sabato 10-13), alla tabaccheria di Andrea Veri al Bagnoro (8-12.30 e 16-19, chiusa domani), alla tabaccheria Francini in località Ponte a Chiani (9-19), nel negozio Vieri Dischi in Corso Italia (9.30-13 e 15.30-19.30) e all’Hotel Gema di Rigutino (9-19.30).

In attesa di nuove disposizioni, invece, la vendita online sul sito del circuito Ticketone è sospesa. Il giorno della partita, la biglietteria all’inizio di viale Gramsci sarà attiva due ore e mezzo prima del calcio d’inizio, anche se la società consiglia di acquistare i titoli d’accesso in prevendita per evitare lunghe code.