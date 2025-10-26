Verso il derby di martedì sera. La Regia ko a Monza. Il terzo passo falso

Il 3-1 di Monza dice, anzitutto, che c’è anche la squadra di Paolo Bianco tra le compagini intenzionate ad inseguire il Modena. Non solo da ieri, probabilmente. Considerato l’altissimo tasso di qualità di una rosa poco modificata dopo la retrocessione. La Reggiana si arrende ai colpi di Dany Mota e Izzo, per i granata è stata di Novakovich la rete del momentaneo pari. Dionigi ha schierato un 3-5-2 che martedì sera sarà specchio dello schema canarino, con Marras e Rover sugli esterni e Portanova a fare da collante tra centrocampo e trequarti con Lambourde a supporto di Novakovich.

Inizialmente in panchina Girma, Charlys e Tavsan. Terza sconfitta in campionato per la Reggiana ma nel derby c’è da aspettarsi un’altra squadra. In casa, i granata sfruttano tantissimo la velocità degli uomini che giocano negli ultimi venti metri, gli uno contro uno saranno tema tattico ricorrente all’interno di una partita nella quale la tensione avrà certamente il suo ruolo più o meno determinante. Proprio Tavsan e Portanova hanno già segnato sei reti in due, gli uomini più temibili non potranno che essere loro. Ancora out campitan Rozzio e Sampirisi, nel terzetto difensivo ci sarà l’ex Brescia Papetti, compagno di squadra di Adorni nelle recenti avventure bresciane.

Da qui a martedì Sottil lavorerà sul recupero delle energie ma è già pronosticabile che vedremo il Modena migliore e intendiamo una squadra con Di Mariano dal 1’, con l’ex Sersanti a macinare inserimenti da centrocampo e con un ballottaggio aperto in difesa dove Dellavalle potrebbe scalzare Nieling. Un anno fa, poco più, il gol di Pedro Mendes segnava una nuova storia.

Un anno dopo, Modena e Reggiana si affrontano per obiettivi differenti ma accomunate dalla stessa voglia di non fallire uno dei due appuntamenti più attesi della stagione.

a.t.