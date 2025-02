Verso il derby. Pasqualini: "Arriva la capolista, sarà una Sangiustese affamata»

"Ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà la Maceratese, pur sapendo che ci attende una partita complicata". Rosario Di Ruocco, attaccante esterno della Sangiustese è un ex del match di domenica a Monte San Giusto. "Ci attende – spiega – la capolista, una formazione forte individualmente e un gruppo di valore". Anche l’esperto difensore esterno Lorenzo Pasqualini (foto) sottolinea le insidie della gara. "Si tratta – spiega – di una partita dura giocando contro la leader, però noi siamo in un buon momento e affronteremo la gara con entusiasmo". In effetti la Sangiustese è partita nel girone di ritorno nel migliore de modi. "In cinque gare – osserva Di Ruocco – abbiamo fatto 13 punti, siamo una bella squadra, un gruppo nuovo che ha tanta fame". Pasqualini individua cosa c’è ora di nuovo. "All’andata abbiamo accusato diversi infortuni e alcune partite ce le siamo complicate da soli commettendo errori. Ora stiamo bene sul piano fisico e mentale, poi siamo un gruppo giovane, a parte 2-3 elementi, e quando c’è il conforto dei risultati salgono al top l’entusiasmo e il rendimento". Pasqualini avverte i compagni. "C’è da fare attenzione a Cognigni, è il loro punto di riferimento, ma la Maceratese è forte anche sugli esterni. Si tratta di una formazione completa che si è anche rinforzata". Ma anche la Maceratese dovrà stare attenta. "Noi siamo affamati e vogliosi, ci siamo prefissati di fare più punti possibile e alla fine tireremo le somme".