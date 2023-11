Verso il derby. Tolentino, capitan Frulla: "A Civitanova vogliamo confermare di essere in crescita»

"È stato un bel rientro, ci voleva proprio…". Mattia Frulla, capitano del Tolentino, esordisce così quando ci parla del successo di domenica contro l’Urbania scaturito da un suo gol su punizione. "Abbiamo conquistato la prima vittoria interna – aggiunge – e quindi sono molto contento per la squadra. Io sto bene, ho recuperato dall’infortunio: ormai è acqua passata". Insomma, si guarda avanti con animo sereno e la concentrazione è per il derby di domenica in casa della Civitanovese. "Sarà – sottolinea Frulla – una bella gara, che si prepara da sola, tanti sono gli stimoli che porta con sé. Affrontiamo una squadra molto forte, costruita per stare lassù, dove si trova. Noi dovremo scendere in campo con umiltà cercando di fare la nostra partita. Pure quello di Urbino era un campo proibitivo, ma abbiamo dimostrato di avere le nostre idee e di saperle mettere in pratica senza timori reverenziali. Restiamo umili e concentrati". Capitan Frulla parla del momento che sta vivendo il Tolentino: "Nell’ultimo periodo erano mancati i risultati, ma la squadra aveva dato prova di compattezza ed evidenziato segnali di crescita. Certo, stiamo vivendo un periodo di assestamento, ma i nuovi arrivati si sono integrati bene e già domenica scorsa li abbiamo visti in campo con ottimi riscontri. Possiamo migliorare". Domenica sarà una sfida di forte impatto emotivo. Nelle file cremisi, peraltro, c’è un fresco ex di turno come l’attaccante argentino Martin Garcia che, dopo aver iniziato la stagione a Civitanova, è arrivato la settimana scorsa a Tolentino debuttando con l’Urbania.

m. g.