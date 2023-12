Verso la capolista. Arriva la Civitanovese, si spera in Chacana: obiettivo fare punti

La capolista Civitanovese (domenica stadio Carotti, 14.30) per chiudere girone d’andata e annata calcistica. Al piano di sopra, Interregionale o serie D che dir si voglia, sarebbe rientrato nella casistica dei derby: in un campionato di sole marchigiane resta comunque un classico, se preferite una gara di cartello come si diceva una volta, per rivalità, tradizione, precedenti e, perché no, presenze e calore delle tifoserie. La Civitanovese si presenta all’appuntamento forte del primato conquistato dalle prime giornate, la Jesina con l’obbligo di riscattare la sconfitta di Urbania. Due squadre che, al pari delle consorelle del campionato di Eccellenza, incontrano non poche difficoltà in fase realizzativa, 14 i gol segnati dalla capolista (1 a partita), 11 quelli messi a segno dai leoncelli (due da un difensore, Thiago Capomaggio, assente domenica per squalifica). A fare la (minima) differenza i gol subiti: 8 quelli della Civitanovese, 12 la Jesina. A conferma che in un campionato equilibratissimo a contare sono sempre i particolari, la graduatoria e i suoi numeri: dalla prima (Civitanovese 26 punti), alla nona (la Jesina 20) ci 6 punti e sette squadre. Anche per provare a spezzare equilibri e gerarchie tutt’altro che consolidate la società ha optato per un ulteriore sacrificio economico: ecco l’attaccante Lucas Chacana, argentino a disposizione di mister Strappini. A Jesi da giorni, in attesa di un tesseramento che, si spera, possa arrivare alla viglia della gara con la capolista.

Gianni Angelucci