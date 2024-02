Verso la prossima giornara. Legnano e Castellanzese, obbligate a vincere

LEGNANO (Milano)

Servirà fare punti al Legnano questa domenica tra le mura amiche dello stadio Giovanni Mari contro la Clivense. I lilla dopo la sconfitta a Caldiero (3-2), in cui erano anche passati in vantaggio per due volte, dopo comunque una buona prestazione, devono eliminare gli errori negli episodi e puntare a tornare alla vittoria domenica. Mister Liguori anche domenica dovrebbe insistere sul 4-3-1-2 ma sarà necessario al triplice fischio uscire dal campo con 3 punti in tasca. Anche la Castellanzese sempre nel girone B della serie deve cercare di uscire dalla zona calda della classifica. I neroverdi di mister Fiorenzo Roncari sono attesi domenica a Caronno Pertusella dall’Arconatese che dopo due sconfitte di fila, vorrà sicuramente provare a riscattarsi. Scontro diretto invece tra Tritium e Real Calepina, con quest’ultima che precede proprio di un punto i biancoazzurri abduani nella graduatoria. Al Voltini il Crema è atteso da un compito arduo dovendo ricevere il Caldiero Terme, corazzata scaligera che punta in alto, mentre anche il Ponte San Pietro, fanalino di coda del girone B, dovrà vedersela a Pero contro il Club Milano. Nel girone A della serie D, la Vogherese di mister Molluso vuole anch’essa trarsi fuori al più presto dalle paludi della zona playout e aspettando di sapere cosa farà il Chieri nell’anticipo di sabato al Franco Ossola dal Città di Varese, i rossoneri sono pronti a ricevere domenica sul terreno amico del Parisi il Gozzano, puntando a un risultato positivo pieno dopo l’utile pareggio esterno proprio nello scontro diretto di Chieri giocato domenica scorsa.

Insomma si riducono il numero delle partite, il tempo stringe, i punti a disposizione pesano e valgono il doppio soprattutto per chi deve mettere al sicuro la permanenza nel quarto campionato nazionale per importanza, cercando possibilmente di farlo senza dover soffrire negli spareggi salvezza dei playout che sono sempre da batticuore.

L.D.F.