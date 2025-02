Verso la ripresa. Due gli squalificati in casa bianconera. Possibile difesa a 3

Per la sfida di domenica al Franchi con l’Orvietana, mister Magrini dovrà sicuramente rinunciare a Morosi e Galligani. Il terzino si è preso la temuta ammonizione che, da diffidato, gli costerà la squalifica. Cartellino rosso diretto, invece, per l’attaccante che, come il compagno, sarà fermato dalla giustizia sportiva.

Da valutare poi le condizioni degli infortunati Hagbe, Bianchi e Lollo e anche di Achy che ieri è rimasto ai box per un fastidio, dopo la botta presa con il Ghiviborgo. Con la squalifica di Morosi, il bianconero che ha collezionato il maggior minutaggio nell’arco della stagione, mister Magrini dovrà ridisegnare la Robur e la presenza di Achy sarà fondamentale: l’idea del tecnico sembra infatti quella di passare alla difesa a tre, con in campo la contemporanea presenza del numero 4, Biancon e Cavallari e di Paola e Pescicani quinti di centrocampo.

In tal caso, però, la panchina sarebbe sprovvista di centrali (dopo la partenza di Fort non è arrivato nessuno a riempire la casella vuota). Del resto l’ultimo arrivato, Lapadatovic, terzino destro classe 2007, non è stato ancora tesserato: essendo minorenne ci sono delle complicazioni per l’iter.