VERSO LA VIS PESARO. Gigli al posto di Chiosa. Dezi ancora ai box. Prevendita al via

L’Arezzo riprende questo pomeriggio, alle 18, al "Giusy Conti" di Rigutino la preparazione in vista della gara di sabato al Comunale contro la Vis Pesaro. Domani e giovedì sono previste due sedute pomeridiane sempre alle ore 18, mentre venerdì la consueta rifinitura a porte chiuse. Mancherà Chiosa, che sarà squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata a Pontedera. Al pari del capitano sarà sicuramente indisponibile anche Dezi che sta proseguendo nel percorso di terapie per risolvere l’infiammazione al ginocchio. Per la sostituzione di Chiosa al centro della difesa il favorito è Gigli, entrato nella mezz’ora finale venerdì. La settimana fornirà comunque indicazioni più certe.

Nel frattempo è attiva la prevendita per la gara contro i marchigiani (fischio d’inizio ore 17,30). La vendita dei tagliandi nei punti vendita autorizzati e online terminerà il giorno della gara (sabato 6 settembre) alle ore 17,30. Sarà possibile acquistare il biglietto all’Amaranto Store in Corso Italia, al New Energy Valdichiana Hotel a Rigutino, alla Tabaccheria del Bagnoro, da Vieri Dischi e alla Tabaccheria Francini in località Ponte a Chiani.

In alternativa l’acquisto può essere fatto online su www.ticketone.it. L’Arezzo informa che la biglietteria dello stadio Comunale sarà attiva 2 ore e mezzo (dalle 15 del 6 Settembre) prima dell’inizio della partita.

La società ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido.