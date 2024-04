VERSO LE ULTIME TRE GARE. Il centrocampista Gomis: "Maceratese, facciamo 9 punti e poi tireremo le somme»

"L’atteggiamento e la mentalità saranno quelle di sempre, sono rimaste tre gare e c’è da fare 9 punti poi vedremo dove siamo arrivati". Kalagna Gomis, centrocampista della Maceratese, pensa alla sfida di domenica con la Jesina perché c’è da cancellare in fretta la sconfitta a Castelfidardo che ha praticamente chiuso le porte dei playoff, sebbene la matematica lasci qualche speranza. "Nessuno di noi è soddisfatto di quella partita, adesso c’è da finire la stagione nella maniera migliore. I playoff? Intanto vinciamo domenica e le altre due gare, poi vediamo cosa ci dirà la matematica". Il giocatore pensa alla squadra piuttosto che a se stesso. "Non penso individualmente, tutti assieme dobbiamo portare a casa la vittoria perché le ultime gare sono molto importanti". A gennaio la società biancorossa si è assicurata questo centrocampista. "È difficile dire cosa sia mancato alla Maceratese. Non posso dire nulla dell’inizio non avendo fatto parte di quel gruppo. Ho visto che la squadra gioca, fa tutto ma se non si fanno punti ogni cosa diventa difficile. Sul piano delle prestazioni la Maceratese si è fatta apprezzare, ma occorre anche vedere i risultati". E i risultati hanno detto che la squadra biancorossa è in ottava posizione assieme alla K Sport Montecchio Gallo. "Adesso – conclude Gomis – cerchiamo di finire nel migliore dei modi".