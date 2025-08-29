Verso l’esordio in Coppa Italia. Andreucci: "Pronti a cominciare». Russo: "Allenamento molto utile»

Con la vittoria contro la Real Cerretese, la Pistoiese ha terminato il proprio precampionato. Una sgambata utile per mettere benzina nelle gambe e per avvicinarsi al meglio alla sfida di Coppa Italia, come confermato dall’allenatore Antonio Andreucci. "Abbiamo affrontato una formazione che ha dato il 100% e per noi è stato un ottimo allenamento. I ragazzi hanno avuto modo di mettersi in mostra, chi con più e chi con meno minutaggio, e di questo sono felice. A che punto siamo? La squadra è pronta a scendere in campo, anche se dovremo aspettare le partite ufficiali per capire davvero quanto siamo competitivi. Fino ad oggi posso dire che il gruppo sta lavorando con intensità da oltre un mese, non tirando mai indietro la gamba. A livello di condizione stiamo bene, stiamo preservando un paio di acciaccati come Bastianelli e Cuomo ma nel complesso siamo quasi al completo. Ovviamente sappiamo che ci sarà sempre da lavorare, perché la chiave di ogni successo è la continuità".

Federico Russo ha trovato il primo gol in maglia arancione con una bella punizione dal limite. "E’ stato un buon allenamento in vista di domenica, ora siamo pronti e non vediamo l’ora di cominciare. Mi sto trovando benissimo con questo gruppo fin dal primo giorno, è uno spogliatoio molto unito in cui già conoscevo qualche giocatore, anche se coi nuovi mi sono integrato fin da subito allo stesso modo. Gli obiettivi? I miei sono gli stessi di quelli della società: arrivare il più in alto possibile".

MF