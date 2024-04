Vertice Sasso e Granamica, che sfida

Quando mancano tre giornate continua l’avvincente duello in vetta tra Sasso Marconi e Granamica. La capolista guidata da Fabio Malaguti ha espugnato 4-1 il non semplice terreno di gioco della Vis Novafeltria mentre l’inseguitrice allenata da Davide Marchini si è aggiudicata con un roboante 6-2 l’atteso derby sul terreno di gioco del Granamica. Quando all’appello mancano, appunto, tre partite, i punti di vantaggio della capolista restano cinque e, nei prossimi 270 minuti, si decreterà la trionfatrice del girone B di Eccellenza. Per quanto riguarda le altre, il Castenaso di Sergio Fancelli ha impattato 2-2 sul terreno del Futball Cava Ronco mentre il già retrocesso Bentivoglio di Marco Gelli è caduto 3-0 sul campo del Massa Lombarda. Nel girone A lo Zola Predosa di Enrico Frigieri ha centrato una fondamentale vittoria di misura esterna sul campo della diretta rivale Fidentina mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti, sconfitto 4-0 in casa dalla corazzata Nibbiano e Valtidone, è ormai a un passo dalla retrocessione in Promozione.