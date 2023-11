"Vescovado vince 3-0: Virtus Chianciano ko in Coppa provinciale"

VIRTUS CHIANCIANO

0

VESCOVADO

3

CHIANCIANO TERME – Al ‘Maccari’ della città termale, il Vescovado ottiene il massimo grazie a un netto punteggio. Un tris che porta la firma di Coselschi, Muja e Borghi: sono loro i protagonisti dell’affermazione esterna del team di Vescovado di Murlo, che per merito di questa impresa accede al successivo turno di Coppa provinciale senese di Terza categoria. Buona prova del Vescovado, ma non sfigura la Virtus Chianciano nonostante il passivo. Una sfida comunque da contenuti piacevoli nell’incontro, favorevole agli ospiti, valido per il passaggio alla semifinale della manifestazione.