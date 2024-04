Vezzano batte Quarantolese, 2-0, gol di Campaniello e Amoah

vezzano

2

quarantolese

0

VEZZANO: Girotti, Stradi (46’ Arduini C.), Grossi A., Ferri, Neri, Piermattei F., Campaniello (70’ Traore), Amoah, Spadacini (80’ Grossi M.), Mercadante (63’ Terni), Piermattei M. (55’ Maniscalco). A disp.: Moscatelli, Le Piane, Arduini S., Crotti. All.: Vinceti

QUARANTOLESE: Calanca, Bonaccio, Gobbi, Bottazzi, Barbalaco (66’ Sacchetti), Pisa, Palmieri, Bortolazzi (64’ Gozzi), Zambelli (66’ Poletti), Pozzetti (66’ Acanfora), Malagoli (80’ Manicardi). A disp.: Malavasi, Mancini, Mari, Bondioli. All.: Loddi

Arbitro: Cortese di Bologna

Reti: 15’ Campaniello, 49’ Amoah

La Quarantolese cade a Vezzano (da ieri salvo) e vede il Fiorano avvicinarsi a -1. Al 15’ Spadacini tira in porta, Calanca respinge in area e la sfera finisce sui piedi di Campaniello che prima fa sedere un difensore con una finta e poi segna. Nel recupero Mercadante serve in area Mauro Piermattei che manca l’aggancio. Al 49’ Fabio Piermattei crossa, palla respinta e Amoah stoppa di petto e piazza di destro nel sette un eurogol.