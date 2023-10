Viaccia, domenica amara. È il terzo ko consecutivo

Viaccia

VIACCIA: Biancalani, Querci, Melani, Martin, Martinelli, Ferroni, Michelozzi, Wahabi, Tomberli, Ridolfi, Rozzi. A disp. Oliva Diaz, Papa, Torcasso, Piampiani, Sforzi, Caca, Batacchi, Fedele, Silva Reis. All. F.F. Gualtieri.

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Grasselli, Miceli, Vignozzi, Filippi, Verdi, Bresciani, Bellotti, Branca, D’Antongiovanni, Simonelli. A disp. Razzoli, Gabrielli, Menichetti, Seghi, Agolli, Gaddari, D’Angelo, Iaropoli, Petracci. All. Bracaloni.

Arbitro: Cravini di Livorno.

Reti: 50’ Simonelli, 63’ Miceli, 90’ Menichetti, 91’ Rozzi.

Note: 83’ espulsi Wahabi e Verdi.

Niente da fare per il Viaccia, che incassa la terza sconfitta consecutiva nel girone A di Promozione, stavolta perdendo 3-1 contro la Lunigiana Pontremolese, e rimane bloccato a 12 punti. Primo tempo equilibrato. Occasioni da entrambe le parti, ma portieri sostanzialmente inoperosi, con le difese che prevalgono sui reparti offensivi. La prima vera occasione al 45’ per la Pontremolese, con una punizione a due in area di rigore che viene respinta per due volte dalla barriera locale proprio sulla linea di porta. Proprio all’ultimo secondo del recupero, però, Simonelli sugli sviluppi di un corner trova un gran tiro che rimbalza sulla parte bassa della traversa e si infila alle spalle di Biancalani. Si va al riposo con gli ospiti in vantaggio di misura.

Nella ripresa i padroni di casa provano a spingere per agguantare il pari, ma al 63’ è Miceli a realizzare il 2-0 in favore della Lunigiana Pontremolese, che mette in ghiaccio il risultato. A poco più di 5’ dal termine si accende un piccolo parapiglia fra Wahabi e Verdi che vengono entrambi espulsi dal direttore di gara. Nel finale arriva, ancora sugli sviluppi di un corner, il momentaneo 3-0 della formazione di Bracaloni, che poi un minuto dopo si rilassa fin troppo e concede almeno il gol della bandiera al Viaccia, l’inutile 3-1 realizzato al 91’ da Rozzi.