Vianese, guarda chi si rivede: il Nibbiano

Reggio capitale dell’Eccellenza con due big-match nella domenica del calcio dilettanti (ore 15.30). Fari puntati sul "Maracanà" di Carpineti per la super sfida Vianese-Nibbiano che si ritrovano a distanza di 5 mesi dalla finale play-off vinta (1-0) a Piacenza dai rossoblù che poi spiccarono il volo per gli spareggi nazionali con l’amaro epilogo nella finale di Monastir. Di fronte terza e quarta forza del campionato; nei piacentini osservato speciale il super bomber Grasso, oltre al reggiano doc Vecchi, terzino mancino.

Agli antipodi nella Bassa il Rolo attende la sorprendente regina Pontenurese che divide lo scettro coi cugini piacentini dell’Agazzanese; per la truppa di mister Bonini gara ancora più in salita causa l’assenza per squalifica del bomber e trascinatore Habib. Posticipo serale per l’Arcetana di scena nello stadio dell’ambizioso ma sinora attardato Fiorenzuola. Derby tutto reggiano fra un Campagnola bisognoso di punti e un Brescello al secondo derby reggiano consecutivo che ritrova il regista Buffagni. Gara di cartello anche per il Masone, al terzo posto nel girone B, che sul neutro di Arceto prova ad interrompere la marcia della capolista e matricola Medolla San Felice.

Rilanciato da due convincenti hurrà, il Baiso/Secchia insegue la continuità contro la Sammartinese al ritorno in campo dopo il turno di riposo. Solo un risultato nel mirino di Bibbiano/San Polo e Vezzano: i locali vogliono il primo hurrà in casa, mentre i gialloblù del trainer ex di turno Andrea Unni non possono rimandare l’appuntamento col primo sorriso stagionale.

In Prima categoria tiene banco il confronto d’alta classifica fra il Guastalla, leader a punteggio pieno del girone C, e la Rubierese staccata di 4 punti. Match-clou casalingo anche per l’Atletico Bibbiano Canossa che al "Bedogni" difende il trono del girone B dall’assalto del Marzolara, guidato in attacco dal bomber reggiano Luigi Gualtieri.

In Seconda l’imbattuta Fc 70 vuole continuare a sognare nella stracomunale contro la Virtus Calerno. Insidiosa seconda trasferta di fila per la egina Boma Fellegara che a Ciano rende visita a una Barcaccia galvanizzata dal primo squillo stagionale.

Eccellenza

Campagnola (3)-Brescello Piccardo (7); Fiorenzuola (10)-Arcetana (6) ore 20.45; Rolo (8)-Pontenurese (16); Vianese (15)-Nibbiano (14) a Carpineti.

Promozione

Girone A: Bagnolese (3)-Spes Borgotrebbia (4) a Castelnovo Sotto; Bibbiano/San Polo (9)-Vezzano (2); Boretto (9)-Carpaneto Chero (2); Castellana Fontana (11)-Luzzara (8).

Girone B: Baiso/Secchia (7)-Sammartinese (5); Masone (13)-Medolla San Felice (16) ad Arceto; Montombraro (6)-Virtus Correggio (4); Riese (8)-Maranello (5); Virtus Camposanto (5)-Sporting Scandiano (9); riposa: Casalgrande (0).

Prima categoria

Girone B: Atletico Bibbiano Canossa (12)-Marzolara (8).

Girone C: Boca Barco (6)-Modenese (6); Campogalliano (6)-FalkGalileo (8); Daino S.Croce (4)-Povigliese (1); Guastalla (12)-Rubierese (8); Madonnina (4)-Novellara (4); San Damaso (10)-Celtic Cavriago (2); Virtus Libertas (5)-San Prospero Correggio (3).

Seconda categoria

Girone B: Fc 70 (10)-Virtus Calerno (9); Gattatico (12)-Viarolese Sissa (6); Salicetese (5)-S.Ilario (1).

Girone D: Barcaccia (4)-Boma Fellegara (10); Casalgrandese (7)-Original Celtic Bhoys (4); Saxum United (3)-Carpineti (7); Sporting Cavriago (5)-Borzanese (1); Vetto (9)-Montecavolo (5). Posticipata a domani sera MT 1960-Rivalta.

Girone E: San Paolo (2)-Virtus Bagnolo (5); Virtus Cibeno (2)-Reggiolo (7); Virtus Mandrio (7)-Novese (8).

Girone F: Cerredolese (5)-Real Dragone (2); Real Maranello (7)-San Faustino (4).

Terza categoria

Girone A: Collagna (4)-Biasola (1); Coviolo (9)-Gatta (10); Felina (6)-Plaza (9); Ramiseto (1)-Amici di Davide (4); Reggio Calcio (6)-Cavriago (2); riposa Puianello (10).

Girone B: Cortilese (6)-Cadelbosco (6); Fosdondo (8)-Fogliano (1); Quadrifoglio (3)-Invicta Gavasseto (6) ore 17.30; Sporting Tre Croci (6)-Pol. Guastalla (6); Santos 1948 (6)-Vallalta (8); riposa: Montecchio U21 (3).