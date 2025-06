Vianese-Montecchio Gallo: Sfida Cruciale per la Finale degli Spareggi Nazionali di Eccellenza

La cornice del Mirabello per centrare la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza. La Vianese scende così in città, nel tempio ormai casa fissa del Valorugby, per continuare a cullare il sogno Serie D: di fronte i marchigiani del Montecchio Gallo battuti di misura all’andata grazie ad un guizzo del neo-entrato Antonio Rizzuto che ha festeggiato così le 200 reti in carriera.

Settimana di avvicinamento serena per il coach Umberto Sarnelli che può contare sull’intero organico a disposizione, mentre il collega Massimo Magi deve rinunciare al centrocampista Kalombo squalificato e all’ex puntero correggese Villanova infortunato, mentre è in forte dubbio l’ex modenese Sakaj.

Gli ospiti dovranno impostare una gara certamente offensiva per recuperare la rete di svantaggio; la formula prevede, in caso di parità nel computo generale dei risultati fra andata e ritorno, supplementari ed eventuali calci di rigore. Fischia Belingheri di Lecco assistito da Zanichelli di Legnano e Cantile di Treviglio.

La vincente affronterà, sempre su gare di andata e ritorno, la vincente della sfida fra i sardi del Monastir e i romani della W3 Maccarese, costretti a rimontare lo 0-1 maturato in terra laziale. Ma entrambe le finaliste hanno la quasi certezza di salire in D anche in caso di sconfitta.

Finalissima play-off in Terza categoria fra due formazioni emergenti: la matricola assoluta Rivalta e lo Sporting Tre Croci, club scandianese arrivato al punto più alto della proprio storia iniziata nel recente 2017. In palio per la vincente un pass per il ripescaggio al piano superiore; leggero vantaggio per i padroni di casa di mister Palmisano che possono accontentarsi anche del pareggio da confermare nei supplementari grazie al miglior piazzamento in campionato. Fra i cittadini out i lungodegenti Marguglio e Virzi, mentre è recuperato anche se non al massimo l’attaccante Mbaye. Dirige Lassouli di Reggio.

Il riepilogo