Vianese, partenza turbo: poker ad Arceto

ARCETANA2VIANESE4

ARCETANA: Nicolosi, Curti (5’ st Fiorentini), Laamane, Carrera (5’ st Messori), Maccabruni, Rinaldi (1’ st Barbati), Ferrari, Blotta, Baldari (16’ st Ferri), Elatachi, Tosi. A disp. Rebottini, Ceci, Grillenzoni, Andreotti, Bassoli. All. Borghi.

VIANESE: Della Corte, Martini (32’ st Paterlini), Cortesi (20’ st Di Gesù), Bernabei (20’ st Zafferri), Moretti, Contipelli (1’ st Mammi), Oubakent, Caesar (1’ st Pezzani), Bertetti, Martinez, Zanazzi. A disp. Caccialupi, Ballabeni, Vaccari, Lamberti. All. Sarnelli.

Arbitro: Consulo di Bologna.

Reti: 25’ Cortesi (V), 31’ Oubakent (V), 37’ Martinez (V), 42’ Oubakent (V); 36’ st Messori (A), 45’ st Elatachi (A).

Note: ammoniti Carrera, Rinaldi (A) e Martini (V).

La Vianese fa la voce grossa all’esordio in Coppa Italia, rifilando un poker esterno a una Arcetana che si risveglia solo nel finale, dopo aver subito quattro "schiaffoni" nella prima frazione. Gli ospiti sono pericolosi già in avvio con Bertetti, servito da una combinazione tra Martinez e Oubakent, con Nicolosi che vigila attento; al 5’ è ancora Oubakent, che poi sarà grande protagonista poco prima dell’intervallo, ad andare al tiro dai 20 metri, palla che si perde a lato. L’Arcetana si fa viva al quarto d’ora, con una punizione di Laamane che non turba il pomeriggio di Della Corte, poi è lo stesso numero uno rossoblu ad innescare Bertetti, il cui diagonale fa la barba al palo.

Il poker. La Vianese passa al 25’: Oubakent se ne va sulla sinistra, vince un rimpallo e serve Cortesi, che si inventa un perfetto tiro a giro su cui Nicolosi non può nulla. È l’occasione che serve per accendere gli uomini di Sarnelli, che al 31’ raddoppiano con Oubakent, servito a centro area dall’assist di Martinez, che poi si mette in proprio e al 37’ trova lo 0-3 su cross dalla destra di Caesar. A mettere definitivamente il punteggio in ghiaccio ci pensa lo scatenato Oubakent, che scambia con Martinez e, al 42’, batte per la quarta volta il portiere dei padroni di casa.

La ripresa. L’esterno d’attacco classe 1995 potrebbe anche fare tris ad inizio ripresa, ma l’Arcetana si salva sulla linea, poi è Nicolosi a dire di no all’ennesimo tentativo di un giocatore che non tarderà molto ad entrare nel cuore dei tifosi della Vianese. Gli uomini di Borghi salvano almeno l’onore nel finale: a 9’ dal termine è il subentrato Messori a liberarsi in area piccola e ad accorciare le distanze, mentre nel recupero è Elatachi a trovare il primo gol in biancoverde sorprendendo una difesa ospite che, nell’occasione, pecca un po’ di disattenzione.