Vianese supera Montecchio Gallo e avanza alla finale play-off di Eccellenza

VIANESE

2

MONTECCHIO GALLO

1

VIANESE: Della Corte, Martini, Silvestro (82’ Zinani), Bernabei, Mammi (89’ Caselli), Contipelli, Carrer, Vaccari, Bertetti (73’ Palmiero), Malivojevic (73’ Pezzani), Falanelli (63’ Rizzuto). A disp.: Di Fabrizio, Minnino, Bandaogo, Sighinolfi. All.: Sarnelli.

MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Tamburini (52’ Fiorani), Baruffi (58’ Notariale), Dominici, Andrea Nobili, Carta (82’ Di Pallina), Peroni, Torelli, Micchi (88’ Gambini), Magnanelli, Gurini (88’ Perri). A disp.: Jashari, Di Pollina, Cristian Nobili, Guglielmo, Camara. All.: Magi.

Arbitro: Belingheri di Lecco (Zanichelli di Legnano – Canile di Teviglio; 4° uomo Costa di Busto Arsizio).

Reti: 7’ Falanelli; 59’ Dominici; 79’ Rizzuto.

Note: giornata estiva; campo ottimo; spettatori 2000 circa; rec. 3’+5’. Ammoniti: Micchi, Mammi e Falanelli. Prima della gara, il presidente Enrico Grassi ha premiato le formazioni giovanili Under 19, Under 17 e Under 16 per gli ottimi risultati stagionali.

Non si ferma più la matricola Vianese che supera anche nel return match degli spareggi nazionali di Eccellenza i marchigiani del Montecchio Gallo.

Nel catino del Mirabello, ritornato per un pomeriggio tempio affollato e caliente del calcio, la truppa di mister Umberto Sarnelli stacca il pass per la finalissima dei play-off contro i cagliaritani del Monastir, anche loro due volte vittoriosi (ieri 3-1 dopo lo 0-1 dell’andata) sui romani della W3 Maccarese. Sarà il sorteggio (probabilmente domani) a stabilire quale squadra giocherà in casa l’andata del doppio confronto fra il prossimo 8 e 15 giugno che mette in palio il ripescaggio in Serie D. Una superiorità confermata con pieno merito dai rossoblù, ieri in divisa bianca, che, nonostante il blitz dell’andata, hanno sempre cercato di fare la partita, sbloccandola quasi subito e rimettendola sui binari della tranquillità dopo il casuale pari ospite.

Dalla panchina, ancora una volta e come all’andata, mister Sarnelli ha pescato il match-winner Antonio Rizzuto che ha portato così a quota 201 i gol in carriera e dovrà aggiornare la maglia celebrativa consegnatagli ad inizio gara dal presidente Grassi. Dopo un colpo di testa di Micchi largo, la Vianese fa subito centro grazie all’apertura di Bertetti per Falanelli, abile a saltare l’uomo e ad insaccare con un perfetto diagonale rasoterra. Lo stesso Falanelli rientra sul destro, ma la sua conclusione chiama alla respinta in corner l’attento guardiano Cerretani, fra i migliori dei biancorossi.

Da corner di Bernabei, spunta la deviazione di Carrer, ma ancora una volta Cerretani riesce a smanacciare, mentre sull’altro fronte Della Corte respinge coi pugni una velenosa conclusione da fuori di Peroni.

Nonostante il caldo estivo, il ritmo resta alto con Falanelli sempre pericoloso, ma il suo destro è respinto da Nobili, mentre lo shoot da fuori dell’ex carpigiano Torelli trova la risposta di Della Corte.

A inizio ripresa la Vianese spinge sempre sull’acceleratore così una discesa con destro di Falanelli trova l’opposizione di Cerretani, onnipresente anche sul destro a incrociare di Bertetti, innescato direttamente dal rinvio palla in mano di Della Corte. Da una punizione di Carta arriva però la deviazione in mischia di Dominici che regala il pari al Montecchio Gallo, ma ben presto la Vianese si riporta in vantaggio grazie al contropiede ispirato da Rizzuto che, dopo uno scambio al limite con Bernabei, realizza da pochi passi. I reggiani potrebbero triplicare con la punizione telecomandata al sette da Bernabei su cui vola ancora Cerretani. Il triplice fischio del signor Belingheri, che ha diretto all’inglese, fa scattare la festa vianese sottolineata dagli applausi dei propri tifosi che rendono omaggio anche ai rivali in un pomeriggio all’insegna del fair-play.