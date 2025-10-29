Viareggio a Montespertoli. Real FQ contro i tanti ex

Acquista il giornale
Oggi l’infrasettimanale di campionato valevole per la 9ª giornata in Eccellenza

di SIMONE FERRO
29 ottobre 2025
L’Eccellenza torna subito con un nuovo turno infrasettimanale (apertosi già ieri con l’anticipo del martedì Lucchese-Sestese) ed entrambe le versiliesi in quest’ultimo mercoledì di ottobre sono impegnate in trasferta: nella 9ª giornata il Real Forte Querceta è di scena a Perignano alle 14.30 mentre il Viareggio ha il posticipo alle 18 a Montespertoli (diretta su YouTube).

Qui Real FQ. Alla sfida degli ex (Vittorini-Meucci-Remedi-Mearini) sul campo del Fratres Perignano (squadra in grande salute) i bianconerazzurri ci arrivano sempre senza Fantini, Michelucci e lo squalificato Gazzoli. Da valutare Pinna e capitan Ricci (dietro potrebbero far coppia Nicolini e Marinari). Arbitrerà Alessandro Casale di Siena, assistito da Clara De Matteis di Empoli ed Eleonora Labate di Firenze. Nel Perignano di Fanani rientra Giordani dalla squalifica.

Qui Viareggio. Alle 18 a Montespertoli, su un campo sempre difficile per tutti, dirigerà Diego Bernardini di Piombino, coi guardalinee pisani Giacomo Di Legge e Stefano Dore. Le zebre sono ancora senza Videtta, Lollo e Purro ma hanno nel motore un Filippo Brondi in più. Il centrocampista classe ’94 appena arrivato dal mercato degli svincolati è già a disposizione e potrebbe fare uno spezzone a gara in corso. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, il massese Brondi vanta tanti trascorsi in Serie C (con Carrarese e Prato) e D (con Massese, Albenga, Fossano, Orvietana, Tolentino, Ponsacco e Castellanzese).

