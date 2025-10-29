Viareggio a Montespertoli. Real FQ contro i tanti ex

L’Eccellenza torna subito con un nuovo turno infrasettimanale (apertosi già ieri con l’anticipo del martedì Lucchese-Sestese) ed entrambe le versiliesi in quest’ultimo mercoledì di ottobre sono impegnate in trasferta: nella 9ª giornata il Real Forte Querceta è di scena a Perignano alle 14.30 mentre il Viareggio ha il posticipo alle 18 a Montespertoli (diretta su YouTube).

Qui Real FQ. Alla sfida degli ex (Vittorini-Meucci-Remedi-Mearini) sul campo del Fratres Perignano (squadra in grande salute) i bianconerazzurri ci arrivano sempre senza Fantini, Michelucci e lo squalificato Gazzoli. Da valutare Pinna e capitan Ricci (dietro potrebbero far coppia Nicolini e Marinari). Arbitrerà Alessandro Casale di Siena, assistito da Clara De Matteis di Empoli ed Eleonora Labate di Firenze. Nel Perignano di Fanani rientra Giordani dalla squalifica.

Qui Viareggio. Alle 18 a Montespertoli, su un campo sempre difficile per tutti, dirigerà Diego Bernardini di Piombino, coi guardalinee pisani Giacomo Di Legge e Stefano Dore. Le zebre sono ancora senza Videtta, Lollo e Purro ma hanno nel motore un Filippo Brondi in più. Il centrocampista classe ’94 appena arrivato dal mercato degli svincolati è già a disposizione e potrebbe fare uno spezzone a gara in corso. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, il massese Brondi vanta tanti trascorsi in Serie C (con Carrarese e Prato) e D (con Massese, Albenga, Fossano, Orvietana, Tolentino, Ponsacco e Castellanzese).